Актуальная карта боевых действий в Украине 17 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Обмен пленными 16 февраля вернул домой 100 украинских защитников и одного мирного жителя. Украина не забывает своих граждан и не оставляет их один на один со своими проблемами.

Однако и российские оккупанты тоже не останутся забытыми. Их каждый день тщательно уничтожают наши военные. Только за минувшие сутки было “демилитаризовано” 800 захватчиков.

А ты заботься о своей безопасности и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 февраля 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что затратная военная кампания России в Украине, вероятно, значительно истощила российскую технику и резервы живой силы, необходимые для поддержания успешного широкомасштабного наступления на востоке Украины.

Неспособность России восстановить отработанный механизированный материал в краткосрочной перспективе еще больше ограничивает способности российской армии в ведении механизированных боевых действий.

Однако все-таки российские войска не отказываются от своих захватнических целей. Оккупанты продолжают наступательные действия северо-западнее Сватового и на линии Сватово — Кременная.

Рашисты наступают в районе Бахмута, вдоль западных окраин Донецка и на западе Донецкой области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли очередной ракетный удар по Украине. 16 из 36 вражеских ракет удалось сбить.

Также враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

РФ сосредотачивается на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник содержит определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок не обнаружено.

и направлениях противник содержит определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок не обнаружено. От вражеских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Поповка, Бачевское и Партизанское Сумской области; Ветеринарное, Гранов, Уды и Волчанск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне обстреляли населенные пункты Двуречная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка Луганской области; Берестово Донецкой области.

и направлениях россияне обстреляли населенные пункты Двуречная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка Луганской области; Берестово Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка.

направлении обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

и направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении огневому поражению поддались районы населенных пунктов Зеленое поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

направлении огневому поражению поддались районы населенных пунктов Зеленое поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня снова пострадали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Оккупационная администрация Голой Пристани Херсонской области заставляет местное население переоформлять имущественные права по российскому законодательству. Распространяется информация, что украинцы, которые не выполнят требований захватчиков до мая этого года, будут депортированы в Россию.

А во временно оккупированном Мариуполе россияне начали “мобилизовать” в свое войско бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также один — по позиции вражеского зенитно-ракетного комплекса.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

три района сосредоточения живой силы оккупантов;

артиллерийское подразделение на огневой позиции;

склад боеприпасов россиян;

два других важных объекта захватчиков.

Украинские дроны-камикадзе уже удачно показывают себя на фронте и уничтожают российских оккупантов. Военные 35-й бригады показали, как работают наши БПЛА.

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