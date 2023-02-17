Актуальная карта боевых действий в Украине 17 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Обмен пленными 16 февраля вернул домой 100 украинских защитников и одного мирного жителя. Украина не забывает своих граждан и не оставляет их один на один со своими проблемами.
Однако и российские оккупанты тоже не останутся забытыми. Их каждый день тщательно уничтожают наши военные. Только за минувшие сутки было “демилитаризовано” 800 захватчиков.
А ты заботься о своей безопасности и прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что затратная военная кампания России в Украине, вероятно, значительно истощила российскую технику и резервы живой силы, необходимые для поддержания успешного широкомасштабного наступления на востоке Украины.
Неспособность России восстановить отработанный механизированный материал в краткосрочной перспективе еще больше ограничивает способности российской армии в ведении механизированных боевых действий.
Однако все-таки российские войска не отказываются от своих захватнических целей. Оккупанты продолжают наступательные действия северо-западнее Сватового и на линии Сватово — Кременная.
Рашисты наступают в районе Бахмута, вдоль западных окраин Донецка и на западе Донецкой области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли очередной ракетный удар по Украине. 16 из 36 вражеских ракет удалось сбить.
Также враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения.
РФ сосредотачивается на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
РФ сосредотачивается на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Ситуация на фронте по направлениям:
Оккупационная администрация Голой Пристани Херсонской области заставляет местное население переоформлять имущественные права по российскому законодательству. Распространяется информация, что украинцы, которые не выполнят требований захватчиков до мая этого года, будут депортированы в Россию.
А во временно оккупированном Мариуполе россияне начали “мобилизовать” в свое войско бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также один — по позиции вражеского зенитно-ракетного комплекса.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
Украинские дроны-камикадзе уже удачно показывают себя на фронте и уничтожают российских оккупантов. Военные 35-й бригады показали, как работают наши БПЛА.
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