Актуальна карта бойових дій в Україні 17 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Обмін полоненими 16 лютого повернув додому 100 українських захисників та одну цивільну людину. Україна не забуває про своїх громадян та не залишає їх на самоті зі своїми проблемами.
Однак і російські окупанти теж не залишаться забутими. Їх щодня ретельно знищують наші військові. Лише за минулу добу було “демілітаризовано” 800 загарбників.
А ти дбай про свою безпеку та дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що витратна військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російську техніку та резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.
Нездатність Росії відновити відпрацьований механізований матеріал у короткостроковій перспективі ще більше обмежує можливості російської армії у веденні механізованих бойових дій.
Однак усе-таки російські війська не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Окупанти продовжують наступальні дії на північний захід від Сватового та на лінії Сватове — Кремінна.
Також рашисти наступають у районі Бахмута, вздовж західних околиць Донецька та на заході Донецької області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні. 16 із 36 ворожих ракет вдалось збити.
Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.
РФ зосереджується на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
РФ зосереджується на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Ситуація на фронті за напрямками:
Окупаційна адміністрація Голої Пристані Херсонської області змушує місцеве населення переоформлювати майнові права за російським законодавством. Поширюється інформація, що українців, які не виконають вимог загарбників до травня цього року, буде депортовано до Росії.
А в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали “мобілізувати” до свого війська безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один — по позиції ворожого зенітно-ракетного комплексу.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
Українські дрони-камікадзе вже вдало показують себе на фронті та нищать російських окупантів. Військові 35-ї бригади показали, як працюють наші БпЛА.
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