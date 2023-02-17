Актуальна карта бойових дій в Україні 17 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Обмін полоненими 16 лютого повернув додому 100 українських захисників та одну цивільну людину. Україна не забуває про своїх громадян та не залишає їх на самоті зі своїми проблемами.

Однак і російські окупанти теж не залишаться забутими. Їх щодня ретельно знищують наші військові. Лише за минулу добу було “демілітаризовано” 800 загарбників.

А ти дбай про свою безпеку та дослухайся до Генштабу ЗСУ, який детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що витратна військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російську техніку та резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.

Нездатність Росії відновити відпрацьований механізований матеріал у короткостроковій перспективі ще більше обмежує можливості російської армії у веденні механізованих бойових дій.

Однак усе-таки російські війська не відмовляються від своїх загарбницьких цілей. Окупанти продовжують наступальні дії на північний захід від Сватового та на лінії Сватове — Кремінна.

Також рашисти наступають у районі Бахмута, вздовж західних околиць Донецька та на заході Донецької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 лютого 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали чергового ракетного удару по Україні. 16 із 36 ворожих ракет вдалось збити.

Також ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

РФ зосереджується на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак наступальних угруповань не виявлено.

та напрямках противник утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак наступальних угруповань не виявлено. Від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів Попівка, Бачівськ та Партизанське Сумської області; Ветеринарне, Гранів, Уди і Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обстріляли населені пункти Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка Луганської області; Берестове Донецької області.

та напрямках росіяни обстріляли населені пункти Дворічна і Гряниківка Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка Луганської області; Берестове Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка.

напрямку обстрілів зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине та Курдюмівка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

та напрямках противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області.

напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню знову постраждали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Окупаційна адміністрація Голої Пристані Херсонської області змушує місцеве населення переоформлювати майнові права за російським законодавством. Поширюється інформація, що українців, які не виконають вимог загарбників до травня цього року, буде депортовано до Росії.

А в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали “мобілізувати” до свого війська безпритульних, а також осіб з алкогольною чи наркотичною залежністю.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів, а також один — по позиції ворожого зенітно-ракетного комплексу.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

три райони зосередження живої сили окупантів;

артилерійський підрозділ на вогневій позиції;

склад боєприпасів росіян;

два інших важливих об’єкти загарбників.

Українські дрони-камікадзе вже вдало показують себе на фронті та нищать російських окупантів. Військові 35-ї бригади показали, як працюють наші БпЛА.

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