Навязали образ гречкосеев, а на самом деле мы — народ воинов! Милитарный историк о выдающихся битвах Украины

Традиционно мы считаем себя миролюбивым народом. Однако когда разговор заходит о войске, то сразу вспоминаем, что и Киевская Русь, и казачество, 20 век показывали украинцев всегда как хороших воинов и очень воинственную нацию.

Милитарный историк Василий Павлов рассказал о том, почему украинцев не стоит недооценивать в военном деле, и о величайших битвах Украины.

Украинской нации очень долго навязывали архетип нации гречкосеев. Если взять серию украинских учебников по истории, то увидим, что древние трипольцы выращивали хлеб, лепили кувшины, строили домики.

Однако на самом деле украинцы — это народ воинов.

Данный факт прослеживается даже археологически со времен любимой всеми трипольской культуры, которая имела самый современный тип вооружения и укрепления.

Славные киевские князья и их дружины воевали по всей Европе как за собственную независимость, так и за прибыль, что в то время было популярно.

Казачество было практически вооруженными силами всей Европы. Наши воины участвовали в битвах не только на территории Украины, но и по приглашению европейских властителей.

Казаки участвовали во многих европейских войнах как наиболее действенный контингент.

Если говорить о 20 веке, то украинская милитарная история ничем не хуже польской, литовской, латвийской или даже немецкой. У нас есть герои, подвиги, интересные полководцы, успешные кампании и победы.

О самых выдающихся для украинской государственности битвах

Сражений, повлиявших на становление государственности Украины, было немало. Прежде всего, можно вспомнить битву под Оршей 8 сентября 1514 года, когда украинско-литовские войска под предводительством Константина Острожского разгромили московское войско.

Однако существуют в историческом контексте и неверно трактуемые результаты сражений. Так, например, Круты были на самом деле победой для украинцев, потому что те цели, которые были достигнуты украинскими воинами, сделали возможным существование нашего государства.

Если хочешь более подробно узнать о военных кампаниях с участием украинских воинов и вдохновиться на новые победы, тогда читай, как Украина одерживала победы в битвах от Киевской Руси до сих пор.

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