Нав’язали образ гречкосіїв, а насправді ми — народ воїнів! Мілітарний історик про найвизначніші битви України

Традиційно ми вважаємо себе миролюбивим народом. Проте коли мова заходить про військо, то одразу згадуємо, що і Київська Русь, і козаччина, 20 сторіччя показували українців завжди як гарних вояків і дуже войовничу націю.

Мілітарний історик Василь Павлов розповів про те, чому українців не варто недооцінювати у військовій справі та про найвизначніші битви України.

Українській нації нав’язували дуже довго архетип нації гречкосіїв. Якщо взяти серію українських підручників з історії, то побачимо, що давні трипільці вирощували хліб, ліпили глечики, будували хатки.

Проте насправді українці — це народ воїнів.

Такий факт прослідковується навіть археологічно від часів улюбленої усіма трипільської культури, яка мала найсучасніший на той час тип озброєння та укріплення.

Славетні київські князі та їх дружини воювали по всій Європі як за власну незалежність, так і за прибуток, що було у той час популярно.

Козацтво було практично збройними силами усієї Європи. Наші воїни брали участь у битвах не лише на території України, але й за запрошенням європейських володарів.

Козаки брали участь у багатьох європейських війнах, як найбільш дієвий контингент.

Якщо говорити про 20 століття, то українська мілітарна історія нічим не гірша за польську, литовську, латвійську чи навіть німецьку. У нас є герої, подвиги, цікаві полководці, успішні кампанії та перемоги.

Про найвизначніші для української державності битви

Битв, які вплинули на становлення державності України, було чимало. Насамперед можна згадати битву під Оршею 8 вересня 1514 року, коли українсько-литовські війська під проводом Костянтина Острозького розгромили московське військо.

Однак існують в історичному контексті й неправильно трактовані результати битв. Так, наприклад, Крути були насправді перемогою для українців, тому що ті цілі, які були досягнуті українськими вояками, зробили можливими існування нашої держави.

Якщо хочеш детальніше дізнатись про військові кампанії за участі українських воїнів та надихнутись на нові перемоги, тоді читай, як Україна здобувала перемоги у битвах від Київської Русі й дотепер.

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