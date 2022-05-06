Несут большие потери среди офицерского состава и сходят с ума: перехваченные разговоры оккупантов

Кремлевская армия терпит в Украине немалые потери, рядовые росармейцы сходят с ума от увиденного на поле боя. Об этом они рассказывают в перехваченных СБУ телефонных разговорах к близким.

Из-за низкого морального духа рядовых солдат на передовую бросают и старших офицеров, поэтому российская армия терпит немалые потери даже среди офицерского состава.

Оккупант: — У меня из офицеров никого нет. У меня два трехсотых и два двухсотых. Прямо из 84 человек нас осталось 30.

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Собеседник: — Это ужас!

Это рассказ одного из русских военных своему коллеге, который был ранен и сейчас находится на лечении. Судя из диалога, возвращаться на поле боя раненый не хочет.

Оккупант: — Вас сюда больше не отправят?

Собеседник: — Да кто его знает!

Оккупант: — Здесь нечего делать!

Собеседник: — Парня привезли, ногу ему оторвало. Он говорил, что ехал — дверь оторвана у машины и он без ноги лежит.

В Украине для оккупантов получить ранение все равно, что поймать удачу за хвост, поскольку вернуться домой шансов крайне мало.

Собеседник: — Там, говорят, люди с ума сходят.

Оккупант: — Это я слышал.

Однако наша Служба безопасности Украины не перестает разоблачать захватчиков. За последние месяцы уже открыто более 6000 уголовных производств за преступления против Украины.

Российские военные продолжают обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали о последствиях ракетного удара по электрическим подстанциям Львова.