Снимаю шлем и вижу, как в лицо летит ракета — последствия обстрела электроподстанций Львова

Двое раненых после ракетного обстрела Львова 3 мая находятся в больнице. Российские военные выпустили по городу три ракеты из Каспийского моря. Повреждены электрические подстанции железной дороги.

В военной администрации говорят — это был прицельный удар, направленный на то, чтобы разорвать цепи поставки гуманитарной и военной помощи Украине.

24-летний Захар находился возле гаражей, когда одна из российских ракет попала в электрическую подстанцию рядом.

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Снимаю шлем — и вижу, как мне в лицо летит ракета. Падаю с мотоцикла, мой гараж взорвался.

Парень сразу начал бежать и слышал, как взорвалась вторая ракета. Лишь когда добрался домой, понял, что тело иссечено осколками. Его уже прооперировали.

Еще один пострадавший, 58-летний житель Львова, тоже находится в больнице. Медики говорят, что угрозы для его жизни нет.

Ракетные удары повредили три электрические подстанции. Также в девяти жилых многоэтажках вылетели окна, пострадали витражи в здешнем храме, частично разрушены 60 гаражей и автомобили, которые находились в них.

После ракетного удара более 250 тысяч человек в 12 населенных пунктах остались без света, исчезло электропитание и в части Львова. Однако в облэнерго говорят, что подачу света уже возобновили.

Ранее Вадим Денисенко рассказал, почему российские военные обстреливают всю Украину, а также о том, что ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.