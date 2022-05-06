Україна

Знімаю шолом і бачу, як в обличчя летить ракета — наслідки обстрілу електропідстанцій Львова

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 06 Травня 2022, 11:00

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