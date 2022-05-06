Знімаю шолом і бачу, як в обличчя летить ракета — наслідки обстрілу електропідстанцій Львова

Двоє поранених після ракетного обстрілу Львова 3 травня і досі в лікарнях. Російські військові випустили по місту три ракети з Каспійського моря. Пошкоджені електричні підстанції залізниці.

У військовій адміністрації кажуть: це був прицільний удар, спрямований на те, щоб розірвати ланцюги постачання гуманітарної та військової допомоги Україні.

24-річний Захар був біля гаражів, коли одна з російських ракет поцілила в електричну підстанцію поруч.

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Знімаю шолом — і бачу, як мені в обличчя летить ракета. Я падаю з мотоцикла, мій гараж вибухнув.

Хлопець відразу почав тікати та дорогою чув, як вибухнула друга ракета. Лише коли дістався додому, зрозумів, що тіло посічене уламками. Його вже прооперували.

Інший 58-річний постраждалий теж у лікарні. Медики кажуть, що загрози життю немає.

Ракетними ударами було пошкоджено три електричні підстанції. Також у дев’яти житлових багатоповерхівках повилітали вікна, побиті вітражі у тутешньому храмі, частково зруйновано 60 гаражів та автівки, що зберігалися в середині.

Після ракетного удару понад 250 тисяч людей у 12 населених пунктах залишилися без світла, зникло живлення й у частині Львова. Проте в обленерго кажуть, що подачу світла вже відновили.

Раніше Вадим Денисенко розповів, чому російські військові обстрілюють всю Україну, а також про те, що ЗСУ пішки в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.