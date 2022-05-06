Зазнають втрат серед офіцерського складу та божеволіють: перехоплені розмови окупантів

Кремлівська армія зазнає в Україні чималих втрат, рядові росармійці божеволіють від побаченого на полі бою. Про це вони розповідають у перехоплених СБУ телефонних розмовах.

Через низький моральний дух рядових солдатів на передову кидають і старших офіцерів, тож російська армія зазнає чималих втрат навіть серед офіцерського складу.

Окупант: — У мене з офіцерів нікого немає. В мене два трьохсотих і два двохсотих. Просто з 84 осіб нас залишилося 30.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Співрозмовник: — Це жахіття!

Це розповідь одного з російських військових своєму колезі, якого було поранено і який нині перебуває на лікуванні. Судячи з діалогу, повертатися на поле бою поранений не хоче.

Окупант: — Вас сюди більше не відправлять?

Співрозмовник: — Та хто його знає!

Окупант: — Тут немає чого робити!

Співрозмовник: — Хлопця привезли, йому ногу відірвало. Він говорив, що їхав — двері відірвані в машини й він без ноги лежить.

В Україні для окупантів дістати поранення все одно, що зловити вдачу за хвіст, адже повернутися додому шансів вкрай мало.

Співрозмовник: — Там, кажуть, люди божеволіють.

Окупант: — Це я чув.

Проте наша Служба безпеки України не припиняє викривати загарбників. За останні місяці вже відкрито понад 6000 кримінальних проваджень за злочини проти України.

Російські військові продовжують обстрілювати Україну. Раніше ми розповідали про наслідки ракетного удару по електричних підстанціях Львова.