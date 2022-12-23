Оправляются от удара россиян: как происходит восстановление города Арциз

Город Арциз, что на юге Одесской области, продолжает приходить в себя после ракетного удара двухнедельной давности.

Тогда россияне выпустили по населенному пункту два снаряда, в результате чего два дома полностью разрушены, а еще два повредило взрывной волной.

Семья Сергея – одна из восьми семей Арциза, пострадавших от мощного удара пятого декабря. Тогда враг выпустил по городу две ракеты, одна из них попала в жилищный сектор.

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С первых дней после прилета владельцы пострадавших домов вместе с соседями помогали друг другу ликвидировать последствия.

С восстановлением домов повезет не всем. Некоторые семьи остались без крова, потому что их дом был уничтожен. Семьям, чьи дома не подлежат восстановлению, власти планируют помочь с покупкой однокомнатных квартир.

В зависимости от того, как дом пострадал, будет проведен анализ количества материалов, необходимых для каждого дома, чтобы возместить компенсацию, — говорит городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как происходит восстановление Ирпеня.