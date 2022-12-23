Оговтуються від удару росіян: як відбувається відновлення міста Арциз

Місто Арциз, що на півдні Одещини, продовжує оговтуватися після ракетного удару двотижневої давнини.

Тоді росіяни випустили по населеному пункту два снаряди, внаслідок чого два будинки зруйновані повністю, а ще два пошкодило вибуховою хвилею.

Родина Сергія — одна із вісьмох сімей Арциза, які постраждали від потужного удару п’ятого грудня. Тоді ворог випустив по місту дві ракети, одна з них влучила в житловий сектор.

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З перших днів після прильоту власники постраждалих осель разом із сусідами допомагали одне одному ліквідовувати наслідки.

З відновленням осель пощастить не всім. Деякі родини залишилися без даху над головою, бо їхній дім було знищено. Родинам, чиї будинки не підлягають відновленню, влада планує допомогти з купівлею однокімнатних квартир.

Залежно від того, як будинок постраждав, буде проведений аналіз кількості матеріалів, які необхідні для кожного будинку, щоб відшкодувати компенсацію, — каже міський голова Арцизу Сергій Парпуланський.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як проходить відбудова Ірпеня.