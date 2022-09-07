Замість туристів переселенці, замість музики повітряні тривоги — як нині живе перлина біля моря Одеса

Одеса — курортне місто на березі моря, що завжди було переповнене туристами, нині майже безлюдне. Курортний сезон зірвався. Деякі заклади через відсутність відвідувачів були вимушені зачинитись.

Чимало містян виїхали за кордон. Натомість в Одесу приїхали майже 40 тисяч переселенців — це тільки за офіційними даними. За півроку повномасштабної війни люди навчилися жити новим життям.

У школах та лікарнях обладнують бомбосховища, будинки, що зруйнували російські ракети, відбудовують. А волонтери щодня відправляють на фронт тонни гуманітарної допомоги.

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В Одесі нині безпечніше, ніж у прифронтових регіонах. Утім, через російське корабельне угруповання, що чатує у Чорному морі, місто зазнає ракетних атак і має свої рани. Найбільше страждає Київський район.

Попри постійні тривоги, що по кілька разів лунають удень і вночі, та загрозу ракетних атак, одесити в гарному настрої. Вони щиро вірять у ЗСУ і в те, що перемога скоро буде за нами.

Читати на тему Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 7 вересня Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Через повномасштабне вторгнення Росії мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Як наслідок, кількість населення у деяких містах України різко зросла.

Читай, як переселенці змінили життя українських міст.

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