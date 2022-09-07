Україна

Замість туристів переселенці, замість музики повітряні тривоги — як нині живе перлина біля моря Одеса

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 07 Вересня 2022, 10:00

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