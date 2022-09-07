Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 7 вересня

Наші захисники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше звільнити Україну від російської навали. Ось уже сто дев’яносто шість днів вони героїчно боронять рідну землю від ворога, із кожним днем наближуючи Перемогу .

А поки українська армія впевнено до цього крокує, мирному населенню варто бути максимально уважними та розуміти, які напрямки потенційно небезпечні та де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 вересня 2022 року

Росіяни намагаються встановити повний контроль над Донеччиною , а також утримати захоплені райони Харківської, Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей.

Зокрема, активно ведуть повітряну розвідку за допомогою БпЛА та намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ. Протягом доби окупант завдав понад шість ракетних та більш ніж десять авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах в Україні. У результаті цього постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Байрак, Асіївка, Пришиб, Тетянівка, Времівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Полтавка, Ольгівське, Новопіль, Велике Артакове, Біла Криниця, Тернівка, Білогірка, Костромка, Новогригорівка, Благодатівка. Загроза авіаційних та ракетних ударів і надалі зберігається по всій Україні. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. На інших напрямках ворог обстрілював українську військову та цивільну інфраструктуру із бойових машин, артилерії та танків. Зокрема: на Сіверському напрямку росіяни вгатили по цивільній та військовій інфраструктурі населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області;

напрямку росіяни вгатили по цивільній та військовій інфраструктурі населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області; на Харківському напрямку окупанти обстріляли об’єкти у районах таких населених пунктів: Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман;

напрямку окупанти обстріляли об’єкти у районах таких населених пунктів: Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман; на Слов’янському напрямку російська армія не вела активних наступальних дій. Тим не менш, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке зазнали обстрілів;

напрямку російська армія не вела активних наступальних дій. Тим не менш, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке зазнали обстрілів; на Краматорському напрямку окупанти також вели вогонь. Обстріли зафіксовані неподалік Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки;

на Бахмутському напрямку вогонь вівся по районах населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка;

напрямку вогонь вівся по районах населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка; на Авдіївському напрямку росіяни обстріляли населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське з мінометів та ствольної артилерії ;

напрямку росіяни обстріляли населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське з мінометів та ствольної артилерії ; на Новопавлівському напрямку під обстрілами були райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки;

напрямку під обстрілами були райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки; на Запорізькому напрямку противник обстріляв місцевість біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного;

напрямку противник обстріляв місцевість біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного; на Південнобузькому напрямку ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення, а також активно вів повітряну розвідку БпЛА та за добу здійснив понад п’ятдесят вильотів.

Разом з тим, велика кількість ворожих підрозділів відводяться для відновлення боєздатності — це пов’язано зі значними втратами росіян.

Підрозділи російських приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок осіб, ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. За участь у війні проти України їм пропонують амністію, а також грошові виплати та громадянство РФ.

Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати свої позиції та не дають ворогу жодного шансу просуватися вглиб території України.

Українські військові успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

Крім того, авіація Сил оборони здійснила більш ніж вісім ударів, у результаті яких вдалося знищити бойову техніку, засоби ППО та велику кількість живої сили окупанта на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділам ППО на різних напрямках вдалося знищити один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет росіян.

Українські ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ і надалі продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення ворога.

Вогневого ураження зазнали шість пунктів управління ворога, зокрема і корпусного рівня. Вдалося знищити три об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили й дев’ять засобів ППО. Результати наразі уточнюються.

Також знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, понтонну та паромну переправи, станції зв’язку і вісім складів боєприпасів різного рівня. Усе це значно знизило можливості противника щодо ведення наступальних дій.

Українська армія обов’язково звільнить усі свої території, зокрема й Крим. Читай, як діяти мирному населенню під час деокупації та можливих бойових дій на території Кримського півострова.