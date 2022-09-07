Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 7 сентября

Наши защитники делают все возможное, чтобы как можно быстрее освободить Украину от российского нашествия. Вот уже сто девяносто шесть дней они героически защищают родную землю от врага, с каждым днем приближая Победу.
А пока украинская армия уверенно к этому идет, мирному населению следует быть максимально внимательными и понимать, какие направления потенциально опасны и где могут идти ожесточенные бои.
Россияне пытаются установить полный контроль над Донецкой областью а также удержать захваченные районы Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.
В частности, активно ведут воздушную разведку с помощью БПЛА и пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.
В течение суток оккупант нанес более шести ракетных и более десяти авиационных ударов по военным и гражданским объектам в Украине. В результате этого пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Байрак, Асеевка, Пришиб, Татьяновка, Времовка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Полтавка, Ольговское, Новополь, Великое Артаково, Белая Криница, Терновка, Белогорка, Костромка, Новогригоровка, Благодатовка.
Угроза авиационных и ракетных ударов продолжает сохраняться по всей Украине.
На других направлениях враг обстреливал украинскую военную и гражданскую инфраструктуру из боевых машин, артиллерии и танков. В частности:
Вместе с тем, большое количество вражеских подразделений отводится для восстановления боеспособности — это связано со значительными потерями россиян.
Подразделения российских частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет лиц, заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. За участие в войне против Украины им предлагают амнистию, а также денежные выплаты и гражданство РФ.
Подразделения Сил обороны продолжают удерживать свои позиции и не дают врагу ни малейшего шанса продвигаться вглубь территории Украины.
Подразделения Сил обороны продолжают удерживать свои позиции и не дают врагу ни малейшего шанса продвигаться вглубь территории Украины.
Украинские военные успешно отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка.
Кроме того, авиация Сил обороны осуществила более восьми ударов, в результате которых удалось уничтожить боевую технику, средства ПВО и большое количество живой силы оккупанта на Донецком и Южнобужском направлениях.
Подразделениям ПВО на разных направлениях удалось уничтожить один вертолет, БПЛА и пять крылатых ракет россиян.
Подразделениям ПВО на разных направлениях удалось уничтожить один вертолет, БПЛА и пять крылатых ракет россиян.
Украинские ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск и дальше продолжают выполнять задачи по огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения врага.
Под огнем были шесть пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня. Удалось уничтожить три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. В зону поражения попали и девять средств ПВО. Результаты пока уточняются. Также уничтожена техника радиоэлектронной разведки и борьбы, понтонная и паромная переправы, станции связи и восемь складов боеприпасов разного уровня. Все это значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий.
Украинская армия обязательно освободит все свои территории, в том числе Крым. Читай, как действовать мирному населению во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крымского полуострова.
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