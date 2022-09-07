Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 7 сентября

Наши защитники делают все возможное, чтобы как можно быстрее освободить Украину от российского нашествия. Вот уже сто девяносто шесть дней они героически защищают родную землю от врага, с каждым днем приближая Победу.

А пока украинская армия уверенно к этому идет, мирному населению следует быть максимально внимательными и понимать, какие направления потенциально опасны и где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине по состоянию на 7 сентября 2022 года

Россияне пытаются установить полный контроль над Донецкой областью а также удержать захваченные районы Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

В частности, активно ведут воздушную разведку с помощью БПЛА и пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

В течение суток оккупант нанес более шести ракетных и более десяти авиационных ударов по военным и гражданским объектам в Украине. В результате этого пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Байрак, Асеевка, Пришиб, Татьяновка, Времовка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Полтавка, Ольговское, Новополь, Великое Артаково, Белая Криница, Терновка, Белогорка, Костромка, Новогригоровка, Благодатовка.

Угроза авиационных и ракетных ударов продолжает сохраняться по всей Украине.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях враг обстреливал украинскую военную и гражданскую инфраструктуру из боевых машин, артиллерии и танков. В частности:

на Северском направлении россияне ударили по гражданской и военной инфраструктуре населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области;

направлении россияне ударили по гражданской и военной инфраструктуре населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области; на Харьковском направлении оккупанты обстреляли объекты в районах таких населенных пунктов: Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман;

направлении оккупанты обстреляли объекты в районах таких населенных пунктов: Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман; на Славянском направлении российская армия не вела активных наступательных действий. Тем не менее, Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое подверглись обстрелам;

направлении российская армия не вела активных наступательных действий. Тем не менее, Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое подверглись обстрелам; на Краматорском направлении оккупанты также вели огонь. Обстрелы зафиксированы неподалеку от Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки;

на Бахмутском направлении огонь велся по районам населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут, Опросное и Раздолевка;

направлении огонь велся по районам населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут, Опросное и Раздолевка; на Авдеевском направлении россияне обстреляли населенные пункты Авдеевка, Опросное и Первомайское из минометов и ствольной артиллерии;

направлении россияне обстреляли населенные пункты Авдеевка, Опросное и Первомайское из минометов и ствольной артиллерии; на Новопавловском направлении под обстрелами были районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки;

направлении под обстрелами были районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки; на Запорожском направлении противник обстрелял местность возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Красного, Полтавки и Железнодорожного;

направлении противник обстрелял местность возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Красного, Полтавки и Железнодорожного; на Южнобужском направлении враг совершал обстрелы вдоль линии столкновения, а также активно вел воздушную разведку БпЛА и за сутки совершил более пятидесяти вылетов.

Вместе с тем, большое количество вражеских подразделений отводится для восстановления боеспособности — это связано со значительными потерями россиян.

Подразделения российских частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет лиц, заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. За участие в войне против Украины им предлагают амнистию, а также денежные выплаты и гражданство РФ.

Подразделения Сил обороны продолжают удерживать свои позиции и не дают врагу ни малейшего шанса продвигаться вглубь территории Украины.

Украинские военные успешно отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка.

Кроме того, авиация Сил обороны осуществила более восьми ударов, в результате которых удалось уничтожить боевую технику, средства ПВО и большое количество живой силы оккупанта на Донецком и Южнобужском направлениях.

Подразделениям ПВО на разных направлениях удалось уничтожить один вертолет, БПЛА и пять крылатых ракет россиян.

Украинские ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск и дальше продолжают выполнять задачи по огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения врага.

Под огнем были шесть пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня. Удалось уничтожить три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. В зону поражения попали и девять средств ПВО. Результаты пока уточняются. Также уничтожена техника радиоэлектронной разведки и борьбы, понтонная и паромная переправы, станции связи и восемь складов боеприпасов разного уровня. Все это значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий.

Украинская армия обязательно освободит все свои территории, в том числе Крым. Читай, как действовать мирному населению во время деоккупации и возможных боевых действий на территории Крымского полуострова.

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