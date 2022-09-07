Вместо туристов переселенцы, вместо музыки воздушные тревоги — как сейчас живет жемчужина у моря Одесса

Одесса — курортный город на берегу моря, всегда переполненный туристами, теперь почти безлюдный. Курортный сезон сорвался. Некоторые заведения из-за отсутствия посетителей были вынуждены закрыться.
Многие горожане выехали за границу. В Одессу же приехали почти 40 тысяч переселенцев — это только по официальным данным. За полгода полномасштабной войны люди научились жить новой жизнью.
В школах и больницах оборудуют бомбоубежища, разрушенные российскими ракетами дома отстраивают. Волонтеры каждый день отправляют на фронт тонны гуманитарной помощи.
В Одессе сейчас безопаснее, чем прифронтовых в регионах. Но из-за российской корабельной группировки, базирующейся в Черном море, город подвергается ракетным атакам и имеет свои раны. Больше всего страдает Киевский район.
В Одессе сейчас безопаснее, чем прифронтовых в регионах. Но из-за российской корабельной группировки, базирующейся в Черном море, город подвергается ракетным атакам и имеет свои раны. Больше всего страдает Киевский район.
Несмотря на постоянные тревоги, звучащие днем и ночью, и угрозу ракетных атак, одесситы в хорошем настроении. Они искренне верят в ВСУ и в то, что победа скоро будет за нами.
Из-за полномасштабного вторжения России миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. В результате количество населения в некоторых городах Украины резко выросло.
Читай, как переселенцы изменили жизнь украинских городов.
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