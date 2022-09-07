Украина

Вместо туристов переселенцы, вместо музыки воздушные тревоги — как сейчас живет жемчужина у моря Одесса

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 07 сентября 2022, 10:00

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