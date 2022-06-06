Мир

Правда глаза колет: посол России сбежал из зала ООН, не выдержав критики

Вероника Кононенко, практикантка сайта 07 июня 2022, 01:00
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