Правда глаза колет: посол России сбежал из зала ООН, не выдержав критики

Организацию Объединенных Наций создали после Второй мировой войны, чтобы больше никогда не допустить кровопролития и ужасов войны.

Однако Россия, являющаяся постоянным членом ООН нарушила все возможные законы и вместо того, чтобы быть гарантом мира, стала агрессором.

Заседание Совета ООН в Нью-Йорке посвятили вопросу украинской войны и военным преступлениям РФ.

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Под красивым прикрытием освобождения русскоязычного населения оккупанты уничтожали все и всех. Забирали жизнь у тех, кто говорит по-русски и по-украински, у взрослых и младенцев.

Оккупанты вывезли с украинских территорий более 1 млн людей, среди них около 200 тысяч — дети.

Кроме того, издевались над мирными людьми, совершая тяжкие военные преступления: насилие, пытки и т.д. Последствия “русского мира” своими глазами увидел весь мир.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель даже посетил Бородянку и убедился в зверствах, которые творят “спасатели”.

Мы должны признать реальность: тысячи украинцев убиты или подверглись насилию, многие города разрушены — это варварская война, которую ведет постоянный член Совета ООН.

Украинцы за эту агрессию платят высокую цену — жизнь, но последствия уже ощущают на себе страны, которые зависели от украинского продовольствия.

Шарль Мишель лично обратился к агрессору и четко заявил, что Россия — единственная, кто несет ответственность за продовольственный кризис, назвав его еще одной невидимой ракетой против уязвимых стран.

Ведь миллионы тонн зерна заблокированы в Черном море из-за российских кораблей и атак на транспортную инфраструктуру.

Не выдержав обсуждения преступлений собственной страны и той правды, о которой говорили на заседании Совета Безопасности, посол России в ООН Василий Небензя покинул зал.

Посол Украины Сергей Кислица отметил, что путинская агрессия должна быть прекращена ради всего мира.

Любые уступки — это путь к новой войне.

Но не все страны так единодушны в осуждении РФ. Некоторые только делают вид, что осуждают агрессию, однако продолжают сотрудничество.

Какие страны мира наши друзья, а какие просто притворяются солидарными, читай в нашем материале.