Коллаборанты Мелитополя звонят спецслужбам Украины, чтобы отбелить себя — боятся партизан

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты продолжают подготовку к псевдореферендуму, но в очередной раз их планы меняются.

Причин изменений несколько. Первая и основная – низкая явка и активность жителей в фейковом референдуме.

Если раньше они хотели провести псевдореферендум в конце августа, то сегодня даже 11 сентября они не видят, как его провести. Сегодня речь не идет и о едином дне проведения референдума, — говорит Федоров.

Также он отметил, что российские военные стали раздавать инструкции для агитаторов, что изготовлены в Крыму и у которых есть некоторые тонкости.

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