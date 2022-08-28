Україна

Колаборанти Мелітополя дзвонять спецслужбам України, щоб відбілити себе — бояться партизанів

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 28 Серпня 2022, 23:00

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Колаборанти Мелітополя дзвонять спецслужбам України, щоб відбілити себе — бояться партизанів
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