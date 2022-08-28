Колаборанти Мелітополя дзвонять спецслужбам України, щоб відбілити себе — бояться партизанів

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти продовжують підготовку до псевдореферендуму, але в черговий раз їх плани змінюються.
Причин змін кілька. Перша й основна – низка явка та активність жителів щодо участі у цьому фейковому референдумі.
Якщо раніше вони хотіли провести псевдореферендум наприкінці серпня, то на сьогодні навіть 11 вересня вони не бачать, як його провести. Сьогодні не йдеться і про єдиний день проведення референдуму, – говорить Федоров.
Якщо раніше вони хотіли провести псевдореферендум наприкінці серпня, то на сьогодні навіть 11 вересня вони не бачать, як його провести. Сьогодні не йдеться і про єдиний день проведення референдуму, – говорить Федоров.
Також він зазначив, що російські військові стали роздавати інструкції для агітаторів, що виготовлені в Криму і в яких є деякі тонкощі.
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