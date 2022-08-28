Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 28 серпня

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста, сподіваючись колись їх захопити, або хоча б когось налякати. Однак вільну націю, що знаходиться на шляху до повної незалежності та звільнення усіх територій з карти бойових дій, не зупинити.

Щодня наші воїни боряться за світле майбутнє наступних поколінь, тому й в тилу українці мають гуртуватись та лише збільшувати міць нашої країни.

А поки лише на шляху, варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який традиційно повідомляє українцям про ситуацію на фронті та потенційно небезпечні напрямки, а також місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 28 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог, метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, обстріляв райони Товстодубового, Вільного та Шевченкового Сумської області.

На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для ураження районів населених пунктів Костянтинівка, Світличне, Калинове, Дементіївка, Борщова, Черкаські Тишки, Олександрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Базаліївка, Лебяже та Пришиб.

Авіація противника вдарила біля Мосьпанового та Залимана. Ракетних ударів зазнали райони населених пунктів Дергачі, Чугуїв та Олександрівка.

Окупанти безуспішно спробували провести штурм в напрямку Дементіївки, отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку противник вогнем намагався зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. Здійснив спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Ворог задіяв авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дарʼївки. Окупанти вели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Наші захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку ворог вогнем намагався зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар’їнки та Невельського.

Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське та Олександропіль, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки.

Ворог задіяв авіацію для ударів по району Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Запорізькому напрямку противник піддав вогневому впливу території біля Залізничного, Новоукраїнського, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январського, Времівки, Степногірська, Новополя та Новоданилівки.

Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Новопіль, Гуляйпільське та Новоданилівка.

На Південнобузькому напрямку противник здійснює обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ по лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

Карта бойових дій — відео

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