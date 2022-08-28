Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 28 августа

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города, надеясь когда-нибудь их захватить, или хотя бы кого-то напугать. Однако свободную нацию, что находится на пути к полной независимости и освобождению всех территорий на карте боевых действий, не остановить.

Каждый день наши воины борются за светлое будущее следующих поколений, поэтому и в тылу украинцы должны сплачиваться и только увеличивать мощь нашей страны.

А пока мы только на пути, стоит прислушаться к Генштабу ВСУ, который традиционно сообщает украинцам о ситуации на фронте и потенциально опасных направлениях, а также местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 28 августа 2022 года

На Северском направлении враг, целью демонстрации присутствия и сковывании действий подразделений Сил обороны, обстрелял районы Толстодубового, Вольного и Шевченковского Сумской области.

На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для поражения районов населенных пунктов Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементиевка, Борщева, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаковое, Верхний Салтов, Базалиевка, Лебяже и Пришиб.

Авиация противника ударила возле Мосьпанового и Залимана. Ракетные удары попали в районы населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

Оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли.

На Славянском направлении противник огнем пытался разрушить объекты гражданской инфраструктуры возле Норцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Краматорском направлении враг обстрелял районы Спорного, Северска и Татьяновки. Враг задействовал авиацию для нанесения удара неподалеку от Ивано-Дарьевки. Оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Наши защитники, после ударов вражеской авиации, отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцевое.

На Авдеевском направлении враг огнем пытался разрушить важные объекты инфраструктуры, нанести урон нашим подразделениям в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Нанес авиаудары возле Марьинки и Невельского.

Наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении подразделения противника имеющимися средствами огневого поражения продолжали обстрелы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки.

Враг задействовал авиацию для ударов по району Владимировки. Вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел.

На Запорожском направлении противник подверг огневому влиянию территории возле Зализничного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки.

Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении противник совершает обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

Однако какими бы ни были стремления россиян, известно одно – их планам не по силам сбыться. Читай, что рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов о путях мира для Украины.

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