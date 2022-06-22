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Ольга Читайло 22 июня 2022, 15:00

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Работаем даже под обстрелами! Как железнодорожники, рискуя жизнью, стали героями войны
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Олег Пилипенко повернувся з полону: історія сільського голови Шевченкового
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Юрій Гудименко
Мы знаем, за что воюем: Юрий Гудименко откровенно о настроениях украинских военных
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Яка сиуація в Авдіївці 22 червня
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Догорает модернизированная школа: РФ обстреляла Авдеевку магниевыми снарядами
Последствия обстрела в Чугуеве
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Черный день для харьковчан: последствия обстрела окрестностей города и количество погибших

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