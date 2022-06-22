Работаем даже под обстрелами! Как железнодорожники, рискуя жизнью, стали героями войны

Миллионы людей вывезла с начала большой войны с горячих точек Укрзалізниця.

Поезда курсировали регулярно. И были бесплатными. Сейчас остался один — из Покровска через Днепр до Львова, который является дорогой жизни из охваченного огнем Донбасса.

Несмотря на риски и угрозы жизни, работники Укрзалізниці добросовестно выполняют свою работу и спасают людей.

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За 118 дней войны были обстреляны десятки поездов, есть погибшие работники железной дороги, разграблены и разрушены железнодорожные вокзалы.

Больше всего запомнилось то, что в поезде ехала девушка, у которой начались роды. К счастью нам удалось найти акушера-гинеколога в другом вагоне, — вспоминает проводница Наталия.

Герои в синих вагонах продолжают свою нелегкую и столь нужную в наше время работу.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как Укрзалізниця обустроила поезд-приют в Ирпене.