Працюємо навіть під обстрілами! Як залізничники, ризикуючи життям, стали героями війни

Потяги курсували регулярно. І були безкоштовними. Зараз залишився один — із Покровська через Дніпро до Львова, який є дорогою життя із охопленого вогнем Донбасу.

Попри ризики та загрозі життю — працівники Укрзалізниці сумлінно виконують свою роботу і рятують людей.

За 118 днів війни було обстріляно десятки поїздів, є загиблі працівники залізниці, розграбовано та зруйновано залізничні вокзали.

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Найбільше запам’яталося те, що у поїзді їхала дівчина, в якої почалися пологи. На щастя нам вдалося знайти акушера-гінеколога у іншому вагоні, — згадує провідниця Наталія.

Герої у синіх вагонах продовжують свою нелегку і таку потрібну в наш час роботу.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як Укрзалізниця облаштувала потяг-прихисток в Ірпені.