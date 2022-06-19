Є гаряча вода, душ, кондиціонери та навіть творчий куточок: як в Ірпені люди живуть у потязі

4 000 сімей в Ірпені залишились без домівок. Фактично 1 000 будівель зруйнована повністю. А ще безліч ушкоджено ворожими снарядами.

До Ірпеня наразі повернулася половина жителів, проте багатьом з них немає де жити. Тож для людей облаштовують тимчасові прихистки. Один з таких зробили у вагонах потяга.

“Залізне” містечко розраховане на 150 осіб. Тут зареєструвалось 49 людей, 26 з яких уже приїхали та оселились.

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Є постіль, матраци, ковдри, подушки. Даємо цілодобово кип’яток. Ми з ними це все переживаємо, дуже важко, — ділиться провідниця Ірина Гуменюк.

Мешканцям щодня роздають гарячі обіди. Влітку тут працює кондиціонер, а взимку у вагонах буде тепло. Власне, життя в купе може уявити собі кожен, хто хоч раз їздив у потязі.

У кожному вагоні працюють два туалети, є гаряча та холодна вода. А ось душ облаштували в окремому вагоні. Поруч з потягом розташована зона відпочинку з альтанками та дитячим майданчиком.

Працівники Укрзалізниці навіть зробили творчий куточок для дітей — разом з малечею конструюють годівнички для пташок.

Утім варто розуміти, що “залізне” містечко є лише тимчасовим розв’язанням проблеми. Ірпінці дуже чекають на відновлення власного житла, яке розпочнеться вже за скоро.

На Західній Україні переселенців розміщують у квартирах волонтерів, готелях, хостелах, школах, наметах тощо. Проте кожному хочеться мати хоч трошки приватного простору. Тож США передали будинки для українських біженців на Закарпатті. Читай історії людей, які там уже оселились.

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