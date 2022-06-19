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Є гаряча вода, душ, кондиціонери та навіть творчий куточок: як в Ірпені люди живуть у потязі

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 19 Червня 2022, 22:00

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