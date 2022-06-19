Есть горячая вода, душ, кондиционеры и даже творческий уголок: как в Ирпене люди живут в поезде

4 000 семей в Ирпене остались без домов. Фактически 1000 зданий разрушено полностью. А еще множество повреждено вражескими снарядами.

В Ирпень вернулась половина жителей, однако многим из них негде жить. Поэтому для людей обустраивают временные убежища. Один из таких сделали в вагонах поезда.

“Железный” городок рассчитан на 150 человек. Здесь зарегистрировалось 49 человек, 26 из которых уже приехали и поселились.

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Есть постельные принадлежности, матрасы, одеяла, подушки. Даем круглосуточно кипяток. Мы с ними все это переживаем, очень тяжело, — делится проводница Ирина Гуменюк.

Жителям каждый день раздают горячие обеды. Летом здесь работает кондиционер, а зимой в вагонах будет тепло. Собственно, жизнь в купе может представить себе каждый, кто хоть раз ездил в поезде.

В каждом вагоне работают два туалета, есть горячая и холодная вода. А вот душ обустроили в отдельном вагоне. Рядом с поездом находится зона отдыха с беседками и детской площадкой.

Работники Укрзалізниці даже сделали творческий уголок для детей — вместе с малышами конструируют кормушки для птиц.

Впрочем, следует понимать, что “железный” городок является лишь временным решением проблемы. Ирпенцы очень ждут восстановления собственного жилья, которое начнется уже скоро.

На Западной Украине переселенцев размещают в квартирах волонтеров, гостиницах, хостелах, школах, палатках и т.д. Однако каждому хочется иметь хоть немного частного пространства. США передали дома для украинских беженцев в Закарпатье. Читай истории людей, которые там уже поселились.

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