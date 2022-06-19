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Есть горячая вода, душ, кондиционеры и даже творческий уголок: как в Ирпене люди живут в поезде

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 19 июня 2022, 22:00

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