Шли колонной и заблудились: счет пленных российских наемников в Украине пошел на десятки

Все большее количество россиян попадает в украинский плен. Количество пленных уже идет на десятки. Наши бойцы также задерживают тех, кто помогает врагу. К сожалению, даже среди украинцев находятся желающие помочь оккупанту.

Сухопутные войска обнародовали видео четырех захватчиков с красными отметками на руках и ногах. На плече одного из них красовалась также георгиевская лента. Все они якобы из Дагестана и якобы потерялись.

Перед городом потеряли свою колонну, – рассказывают ребята.

В Сумах пойман россиянин, который шел нас спасать.

Приехал из Москвы, Олег. Говорили, что едем забирать мирных людей.

Также поймали захватчика из Нижнего Новгорода. Пока наши военные перевязывали ему раны, он сквозь слезы объяснил своим, что им здесь не рады. Его коллега из Кемеровской области РФ, также пленный, заявил, что после учений планировал вернуться домой, но что-то пошло не по плану.

Об этом никто не думал, что мы идем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию, – уверяет захватчик.

Еще двое военных прошли долгий путь, чтобы вторгнуться на территорию Украины. Армейцы РФ приехали из Улан-Удэ, что в 6 тысячах километров от Киева.

Накануне под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады армии РФ.

В общей сложности, по данным Генштаба, за два дня войны в Украине погибли 2800 российских военных. Кроме того, уничтожено более полу тысячи БМП, до 80 танков, десять самолетов и семь вертолетов.

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