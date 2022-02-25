Украина

Шли колонной и заблудились: счет пленных российских наемников в Украине пошел на десятки

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 25 февраля 2022, 18:39

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