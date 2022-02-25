Україна

Йшли колоною і заблукали: лік полонених російських найманців в Україні пішов на десятки

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 25 Лютого 2022, 18:39

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