Йшли колоною і заблукали: лік полонених російських найманців в Україні пішов на десятки

Усе більше росіян потрапляють в український полон. Кількість бранців уже йде на десятки. Наші бійці також затримують тих, хто допомагає ворогу. На жаль, навіть серед українців знаходяться охочі допомогти ворогу.

Сухопутні війська оприлюднили відео чотирьох загарбників із червоними мітками на руках і ногах. На плечі в одного ще й георгіївська стрічка. Усі вони – нібито з Дагестану і нібито загубилися.

Перед містом втратили свою колону, – розповідають хлопці.

У Сумах упіймали росіянина, який ішов нас рятувати.

Приїхав з Москви, Олег. Казали, що їдемо забирати мирних людей.

Також упіймали загарбника з Нижнього Новгорода. Поки наші перев’язували йому рани, він крізь сльози пояснив своїм, що їм тут не раді. А його колега з Кемеровської області РФ заявив, що після навчань планував повернутися додому, але щось пішло не за планом.

Про це ніхто не думав, що ми йдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію, – запевняє загарбник.

Ще двоє військових подолали довгий шлях, аби вдертися на територію України. Армійці РФ приїхали з Улан-Уде, що за 6 тисяч кілометрів від Києва.

Напередодні ж під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади армії РФ.

Загалом, за даними Генштабу, за два дні війни в Україні склали голови 2800 російських військових. Крім того, знищено понад півтисячі БМП, до 80 танків, десять літаків та сім гелікоптерів.

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