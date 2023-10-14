СССР хотел его уничтожить за любовь к Украине! Трагедия Александра Довженко

Александр Довженко, выдающийся режиссер и писатель, считается гением украинского кинематографа. Его имя вписано в мировые энциклопедии киноискусства, но его творчество и жизнь были полны испытаний из-за его глубокой любви к Украине и борьбы за свободу творчества.

Начало творческого пути

Родившись в 1894 году в Черниговской области, Довженко обрел уникальную связь с родной землей, природой, селянами и украинскими традициями еще до того, как Украина стала советской. Эта любовь и восприятие отражались в его творчестве.

Довженко быстро открыл для себя кинематограф и снял первые немые фильмы на Одесской киностудии. Его трилогия Звенигора, Арсенал и Земля покорила мировую киноиндустрию, хотя в Советском Союзе его творчество подвергалось запретам и цензуре из-за признания его лент “натуралистическими”.

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После знаменитой премьеры фильма Земля в Берлине, где Довженко встречали как мастера мирового кино, советские власти внезапно запретили его работу, назвав ее неблагонадежной. Система пыталась поломать Довженко, и это привело его к реабилитации после “сокрушительной критики”.

Цензура и ссылка в Москву

Во время Второй мировой войны Довженко работал как корреспондент и написал роман Украина в огне, ставший самым скандальным его произведением. Сталин осудил его за “антиленинские ошибки” и “националистические извращения” и удалил части романа.

Сталин оказал влияние на жизнь Довженко и как автора, и как личности. Его творчество было осуждено, а Довженко изгнан из Украины и отправлен в ссылку в Москву. Это стало годом смерти его творчества.

Восстановившись после нескольких лет, Довженко получил возможность снова посетить Украину, хотя только командировкой. Среди его амбициозных планов была экранизация поэмы о Десне и поэмы о море, но его жизнь оборвалась из-за инфаркта.

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