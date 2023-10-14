СРСР хотів його знищити за любов до України! Трагедія Олександра Довженка

Олександр Довженко, видатний режисер і письменник, вважається генієм українського кінематографа. Його ім’я вписане у світові енциклопедії кіномистецтва, але його творчість та життя були сповнені випробувань через його глибоку любов до України та боротьбу за свободу творчості.

Початок творчого шляху

Народившись у 1894 році на Чернігівщині Довженко здобув унікальний зв’язок з рідною землею, природою, селянами та українськими традиціями ще до того, як Україна стала радянською. Ця любов та сприйняття відображалися в його творчості.

Довженко швидко відкрив для себе кінематограф і зняв перші німі фільми на Одеській кіностудії. Його трилогія Звенигора, Арсенал та Земля підкорила світову кіноіндустрію, хоча в Радянському Союзі його творчість зазнавала заборон та цензури через визнання його стрічок “натуралістичними”.

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Після знаменитої прем’єри фільму Земля у Берліні, де Довженка вітали як майстра світового кіно, радянська влада раптово заборонила його роботу, назвавши її неблагонадійною. Система намагалася поламати Довженка, і це призвело його до реабілітації після “нищівної критики”.

Цензура та заслання в Москву

Під час Другої світової війни Довженко працював як кореспондент і написав роман Україна в огні, який став найбільш скандальним його твором. Сталін осудив його за “антиленінські помилки” та “націоналістичні збочення” і видалив частини роману.

Сталін вплинув на життя Довженка і як автора, і як особистості. Його творчість була засуджена, а Довженка вигнано з України та відправлено на заслання у Москву. Це стало роком смерті його творчості.

Відновившись після декількох років Довженко отримав можливість знову відвідати Україну, хоча лише відрядженням. Серед його амбітних планів була екранізація поеми про Десну та поеми про море, але його життя обірвалося через інфаркт.

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