Люди

СРСР хотів його знищити за любов до України! Трагедія Олександра Довженка

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 14 Жовтня 2023, 21:00

Більше відео
0:00:00
ІПСО
Залізти в голову ворога: інтерв’ю воїна підрозділу ІПСО про психологічні операції проти росіян
0:03:24
Радомир збирає дрон
Йому лише 16 років, а за його дронами вже черга! Як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців
0:12:04
Тарас Сасовський
Боєць ТрО зі сльозами на очах згадує Бахмут та хоче повернутися назад до побратимів, попри ампутацію
0:04:37
Анатолій Кокуш
Культові сцени Матриці та Титаніка. Як до відомих голівудських фільмів доклали руку українці
Дивитись більше

Останні відео
0:07:09
олександр довженко

СРСР хотів його знищити за любов до України! Трагедія Олександра Довженка
0:00:00
ІПСО
Залізти в голову ворога: інтерв’ю воїна підрозділу ІПСО про психологічні операції проти росіян
Карта бойових дій
Карта бойових дій 14 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:09:44
шлях медичної евакуації
Польоти незламних бійців! Який вигляд має довгий шлях медичної евакуації українських героїв на лікування
0:04:32
Новини Ізраїлю сьогодні
Зв’язували руки, кидали гранати та обезголовлювали дітей: відомо про звірства ХАМАС в Ізраїлі
0:06:57
Авдіївка зараз: росіяни ідуть на штурм — останні новини
Штурми не припиняються ні на мить. Яка ситуація в Авдіївці станом на зараз — останні новини
Графік відключення світла Київ: що означають нові кольори
Графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори
0:03:24
Радомир збирає дрон
Йому лише 16 років, а за його дронами вже черга! Як школяр після уроків власноруч збирає БпЛА для бійців
0:02:40
Красногорівка
Росіяни цинічно нищать Красногорівку! Як там досі живуть люди та чому відмовляються виїжджати
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 13 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
ІПСО
Читати далі
Залізти в голову ворога: інтерв’ю воїна підрозділу ІПСО про психологічні операції проти росіян

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь