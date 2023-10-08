Культові сцени Матриці та Титаніка. Як до відомих голівудських фільмів доклали руку українці

Якби не ці винаходи і робота українців, то світ ніколи б не побачив деякі культові сцени голлівудських фільмів такими, якими ми їх пам’ятаємо і захоплюємося. Які технічні рішення для кіно вигадали українці, і навіть отримали за них Оскар, і які точно гідні називатися кіносимволами України.

Винаходи для кіноіндустрії

Авторобот

Завдяки цьому винаходу української компанії Фільмотехнік, а саме її засновника — Анатолія Кокуша — ми можемо спостерігати найкарколомніші кадри ніби від першої особи автівок, катерів та інших засобів пересування. Авторобот — це конструкція, яка кріпиться на дах автомобіля та має довжину до 4 метрів, а ще можливість обертатися на 360° навколо своєї осі. Призначення цього приладу — зняти якісні стабільні кадри навіть на високій швидкості. Саме ця установка дає можливість на ходу знімати авто, фільмувати людину всередині та автомобіль, який їде поруч. З моменту виходу на ринок авторобот зазнав кількох модернізацій та відомий зараз у Голлівуді під назвою Юкран.

Саме із цим винаходом с знімалося багато сцен фільму Форсаж, інших не менш популярних голлівудських робіт та ледь не усі реклами сучасних автомобілів, і саме він отримав технічний Оскар за внесок у технічний розвиток кіноіндустрії.

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Каскад

Каскад — операторський прилад, оскароносець, дитя української фірми Фільмотехнік на чолі з Анатолієм Кокушем. Камера у найбільш недоступних місцях — саме це місія винаходу українця. Загалом, каскад — це операторський кран з надлегких матеріалів, зі стрілою, яка зазвичай висувається на більш ніж 20 метрів. Однак, саме ця частина коригована і на запит конструкцію можна зробити ще довшою.

Саме за допомогою цього приладу відзнято безліч сцен фільму Титанік, зокрема і одну з найпопулярніших, де головні герої стоять в носовій частині корабля, і хоч саме цю технологію уже почали копіювати по всьому світу, технічний Оскар за розробку отримав українець Анатолій Кокуш.

Спецефекти

Еластик-ефект

Харків’янин Євген Мамут, який ще у 70-х роках виїхав у США, своїми спецефектами підкорив Голлівуд. І хоч деякі його роботи сьогодні виглядають простіше простого, і складають враження, що за допомогою комп’ютерної графіки так можна зробити ледь не за кілька хвилин, то у 80-ті і 90-ті це був справжнісінький прорив галузі та тижні роботи. Спершу він вигадав Еластик-ефект — анімаційний прийом, завдяки якому зображення розтягується ніби гумка.

З його допомогою зняли рекламу автомобіля. Згодом цей ефект став прототипом іншого — камуфляж-ефекту, який використовували у фільмі Хижак, а саме для маскування Хижака, коли той ставав нібито невидимим.

За цей спецефект Євген Мамут отримав технічний Оскар, а найвідомішу роботу Євгена ви ймовірно бачили, хоча можливо і не знали, що українець доклав до цього руку. Це сцена у стрічці Матриця — коли Нео ухиляється від куль — теж спецефект авторства Євгена Мамута.

Українці в кіноіндустрії

Тож якби не українці, багатьох культових сцен голлівудських фільмів могло б і не бути або вони точно виглядали б зовсім не так. Тому тепер, згадуючи улюблені сцени фільмів, пам’ятайте, що до них приклали руку й українці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських художників, які підкорили весь світ.

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