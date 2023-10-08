Культовые сцены Матрицы и Титаника! Как к известным голливудским фильмам приложили руку украинцы

Если бы не эти изобретения и работа украинцев, то мир никогда не увидел бы некоторые культовые сцены голливудских фильмов такими, какими мы их помним и восхищаемся. Какие технические решения для кино придумали украинцы, даже получили за них Оскар, и какие точно достойны называться киносимволами Украины — смотри в материале.

Изобретения для киноиндустрии

Авторобот

Именно благодаря этому изобретению украинской компании Фильмотехник, а именно ее основателя — Анатолия Кокуша — мы можем наблюдать самые головокружительные кадры от “первого лица” автомобилей, катеров и других средств передвижения. Авторобот — это конструкция, которая крепится на крышу автомобиля и имеет длину до 4 метров, а также возможность вращаться на 360° вокруг своей оси. Назначение этого прибора — снять качественные стабильные кадры даже на высокой скорости. Именно эта установка дает возможность на ходу снимать авто, снимать человека внутри и едущий рядом автомобиль. С момента выхода на рынок авторобот претерпел несколько модернизаций и известен сейчас в Голливуде под названием Юкран.

Именно с єтим изобретением снимались многие сцены фильма Форсаж, другие не менее популярные голливудские работы, и едва ли не все рекламы современных автомобилей. Именно он получил технический Оскар за вклад в техническое развитие киноиндустрии.

Сейчас также смотрят

Каскад

Каскад — операторский прибор, оскароносец, дитя украинской фирмы Фильмотехник во главе с Анатолием Кокушем. Камера в наиболее недоступных местах — именно это миссия изобретения украинца. В общем, каскад — это операторский кран из сверхлегких материалов со стрелой, которая обычно выдвигается на более чем 20 метров. Эта часть корректирована и по запросу конструкцию можно сделать еще длиннее.

С помощью этого прибора снято множество сцен фильма Титаник, в том числе одну из самых популярных, где главные герои стоят в носовой части корабля, и хотя именно эту технологию уже начали копировать по всему миру, технический Оскар за разработку получил украинец Анатолий Кокуш.

Спецэффекты

Эластик-эффект

Харьковчанин Евгений Мамут, еще в 70-х годах уехавший в США, своими спецэффектами покорил Голливуд. И хотя некоторые его работы сегодня выглядят проще простого и создают впечатление, что с помощью компьютерной графики так можно сделать чуть ли не через несколько минут, то в 80-е и 90-е это был самый настоящий прорыв отрасли. Сначала он придумал эластик-эффект — анимационный прием, благодаря которому изображение растягивается как резинка.

С его помощью сняли рекламу автомобиля. Впоследствии этот эффект стал прототипом другого — камуфляж-эфекта, который использовали в фильме Хищник, а именно для маскировки Хищника, когда тот становился якобы невидимым.

За этот спецэффект Евгений Мамут получил технический Оскар, а самую известную работу Евгения вы, вероятно, видели, хотя, возможно, и не знали, что украинец приложил к этому руку. Это сцена в ленте Матрица — когда Нео уклоняется от шаров — тоже спецэффект авторства Евгения Мамута.

Украинцы в киноиндустрии

Так что если бы не украинцы, многих культовых сцен голливудских фильмов могло бы и не быть, или они точно выглядели бы совсем не так. Поэтому теперь, вспоминая любимые сцены фильмов, помните, что к ним приложили руку и украинцы.

Напомним, ранее мы рассказывали об украинских художниках, покоривших весь мир.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.