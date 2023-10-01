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Перевернув уявлення про науку і допоміг виграти Другу світову! Історія найвідомішого українського вченого Бориса Патона

Єлизавета Печерна, відеоредакторка Вікна-новини 01 Жовтня 2023, 16:00

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0:11:25
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