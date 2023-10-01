Перевернув уявлення про науку і допоміг виграти Другу світову! Історія найвідомішого українського вченого Бориса Патона

Він народився в один день з академією наук, якою згодом керував понад півстоліття. Його батько сконструював один з найголовніших мостів через Дніпро у Києві, а за його плечима понад 400

винаходів та 1 000 наукових робіт.

Борис Патон — український вчений, який все життя присвятив науці та розвитку української науки.

Біографія

Борис Патон народився у Києві у 1918 році 14 листопада — саме в цей день Павло Скоропадський підписав указ про заснування української Академії наук, якій згодом він присвятив половину свого життя.

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З дитинства Борис ріс в атмосфері поклоніння науці. Його батько — легендарний вчений Євген Патон. Саме він заснував Інститут електрозварювання та винайшов метод швидкісного автоматичного зварювання. Справою свого життя Євген запалив і синів — Володимира та Бориса. Обидва стали видатними академіками та винахідниками.

Початок шляху

І хоч прославився Борис Патон як науковець у галузі електрозварювання, починався його шлях зовсім з іншого. Борис почав навчання у КПІ на інженера-електрика і серйозно планував цим займатися, однак всі плани зруйнувала Друга світова війна. У перший день нападу німців на Київ молодий Патон захищав свій випускний диплом.

Розписані плани на майбутні роки вмить перекреслила нова реальність. Електрозварювання, яким займався батько і до якого не тяжів Борис, стало необхідністю, тож перші роки кар’єри науковця минули у батьківському Інституті електрозварювання та на танковому заводі.

Саме завдяки розробці Євгена та Бориса Патонів — автоматичному зварюванню — виробництво танків у рази виросло, і як часто потім казали, саме завдяки швам Патона СРСР змогло виграти цю війну.

Перші успіхи

Після закінчення Другої Світової Борис Патон більше не повернувся до своєї спеціальності, а ще більше занурився в електрозварювання. Він працював у батьківському інституті та пройшов шлях від найнижчої посади до найвищої, і згодом керував інститутом, який заснував батько та дійшов до звання академіка.

Борис Євгенович був справжнім титаном науки — він присвячував їй більшу частину свого дня. Його наукові праці, відкриття та винаходи складно перелічити, але найгучніші з них захоплюють до сьогодні.

Винаходи Патона

Саме Борису Патону належить винахід, якщо простими словами, зварювальний апарат для використання у відкритому космосі. А ще апарат для зварювання під водою, і що найбільше вражає — це медичний зварювальний апарат, який значно спрощує операції. Його Патон вигадав, коли лежав у лікарні після травми. Навіть тоді він не дав своєму мозку відпочивати й придумав дещо геніальне.

Наукова спадщина

У 1962 році у віці 44 років Борис Патон очолив Національну академію наук України та обіймав посаду керівника аж до самої смерті. Він помер у віці 102 роки у 2020 році. Як говорять самі науковці НАН України, за цей час йому вдалося нереальне — об’єднати науковців різних галузей і зробити з них не конкурентів, а колег.

Борис Патон став українським вченим, знаним на весь світ. Сотні його запатентованих винаходів широко використовуються як в Україні, так і за її межами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українських художників, що підкорили весь світ.

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