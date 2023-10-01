Перевернул представление о науке и помог выиграть Вторую мировую! История известнейшего украинского ученого Бориса Патона

Он родился в один день с академией наук, которой впоследствии руководил более полувека. Его отец сконструировал один из самых главных мостов через Днепр в Киеве, а за его плечами — более 400

изобретений и 1000 научных работ.

Борис Патон — украинский ученый, всю жизнь посвятивший науке и ее развитию.

Биография

Борис Патон родился в Киеве в 1918 году 14 ноября — именно в этот день Павел Скоропадский подписал указ об учреждении украинской Академии наук, которой впоследствии он посвятил половину своей жизни.

Сейчас также смотрят

С детства Борис рос в атмосфере поклонения науке. Его отец — легендарный ученый Евгений Патон. Именно он основал Институт электросварки и изобрел метод скоростной автоматической сварки. Делом своей жизни Евгений заразил и сыновей — Владимира и Бориса. Оба стали выдающимися академиками и изобретателями.

Начало пути

И хотя прославился Борис Патон как ученый в области электросварки, начинался его путь совсем с другого. Борис начал обучение в КПИ на инженера-электрика и серьезно планировал этим заниматься, но все планы разрушила Вторая мировая война. В первый день нападения на Киев молодой Патон защищал свой выпускной диплом.

Расписанные планы на предстоящие годы моментально перечеркнула новая реальность. Электросварка, которой занимался отец и к которой не тяготел Борис, стала необходимостью, поэтому первые годы карьеры ученого прошли в родительском Институте электросварки и на танковом заводе.

Именно благодаря разработке Евгения и Бориса Патонов — автоматической сварке — производство танков в разы выросло, и как часто потом говорили, именно благодаря швам Патона СССР смог выиграть эту войну.

Первые успехи

После окончания Второй Мировой Борис Патон больше не вернулся в свою специальность, а еще больше погрузился в электросварку. Он работал в отцовском институте и прошел путь от самой низкой должности до самой высокой и впоследствии руководил институтом, который основал отец, и дошел до звания академика.

Борис Евгеньевич был настоящим титаном науки — он посвящал ей большую часть своего дня. Его научные труды, открытия и изобретения сложно перечислить, но самые громкие из них впечатляют по сей день.

Изобретения Патона

Именно Борису Патону принадлежит изобретение, которое простыми словами называется сварочный аппарат для использования в открытом космосе. А еще — аппарат для сварки под водой, и наиболее впечатляющий — это медицинский сварочный аппарат, который значительно упрощает операции. Его Патон придумал, когда лежал в больнице после травмы. Даже тогда он не дал своему мозгу отдыхать и придумал нечто гениальное.

Научное наследие

В 1962 году в возрасте 44 лет Борис Патон возглавил Национальную академию наук Украины и занимал должность руководителя вплоть до самой смерти. Он умер в возрасте 102 лет в 2020 году.

Как говорят ученые НАН Украины, за это время ему удалось нереальное — объединить ученых разных отраслей и сделать из них не конкурентов, а коллег.

Борис Патон стал украинским ученым, известным на весь мир. Сотни его запатентованных изобретений широко используются как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, ранее мы рассказывали об украинских художниках, покоривших весь мир.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.