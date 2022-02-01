Трехсторонний союз: встреча британского премьера Бориса Джонсона с президентом Украины

Не с пустыми руками.

Сегодня в Киев прилетает британский премьер Борис Джонсон.

Его страна накануне одобрила выделение Украине почти 90 миллионов фунтов стерлингов – деньги на поддержку энергетической независимости.

Джонсон встретится с президентом Зеленским.

Будут говорить о том, как с помощью дипломатии остановить российскую агрессию.

Британский премьер отмечает, что его визит – четкий сигнал, что Лондон поддерживает суверенитет Украины и ее право на самооборону.

Кроме Джонсона, в Киеве сегодня будет и его польский коллега Матеуш Моравецкий.

Политические эксперты предполагали, что одновременный визит может означать, что Великобритания, Польша и Украина решились подписать трехсторонний союз.