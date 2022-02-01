Украина

Трехсторонний союз: встреча британского премьера Бориса Джонсона с президентом Украины

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 01 февраля 2022, 15:30

Больше видео
0:02:35
Сертифікат про бустерну вакцину
Бустерные сертификаты в Дії и как Омикрон стремительно распространяется по Украине
0:03:37
Ужасная школа в Ровенской области
В туалет ходят во двор? В каких условиях учатся дети в Ровенской области
0:00:46
Володимир Зеленський
Зеленский объявил о новом политическом альянсе Украины, Британии и Польши
0:00:57
Непогода в Украине
Штормовые выходные: как непогода парализовала жизнь в регионах Украины
Смотреть больше

Последние видео
0:02:35
Сертифікат про бустерну вакцину

Бустерные сертификаты в Дії и как Омикрон стремительно распространяется по Украине
0:00:48
Встреча Зеленского и Джонсона
Трехсторонний союз: встреча британского премьера Бориса Джонсона с президентом Украины
0:03:37
Ужасная школа в Ровенской области
В туалет ходят во двор? В каких условиях учатся дети в Ровенской области
0:20:00
Вікна-новини выпуск от 01.02.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 01.02.2022 (14:30)
0:00:46
Володимир Зеленський
Зеленский объявил о новом политическом альянсе Украины, Британии и Польши
0:03:28
НАТО діалог з Росією
В НАТО готовы к дипломатическому диалогу с Россией: итоги встречи в Нью-Йорке
0:00:57
Непогода в Украине
Штормовые выходные: как непогода парализовала жизнь в регионах Украины
0:35:17
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 31.01.2022 (22:00)
0:03:28
Скандал с воспитательницей в Ровенской области
Работала с детьми на веселе? Скандал с воспитательницей в Ровенской области
0:03:34
Территориальная оборона
Харьковская терроборона наращивает силы: как выглядит подготовка защитников города
Больше видео
Сертифікат про бустерну вакцину
Читать дальше
Бустерные сертификаты в Дії и как Омикрон стремительно распространяется по Украине
Ужасная школа в Ровенской области
Читать дальше
В туалет ходят во двор? В каких условиях учатся дети в Ровенской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь