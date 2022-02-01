Тристоронній союз: зустріч британського прем’єра Бориса Джонсона з президентом України

Не з порожніми руками.
Сьогодні до Києва прилітає британський прем’єр Борис Джонсон.
Його країна напередодні схвалила виділення Україні майже 90 мільйонів фунтів стерлінгів — гроші на підтримку енергетичної незалежності.
Джонсон зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.
Говоритимуть про те, як з допомогою дипломатії зупинити російську агресію.
Британський прем’єр наголошує, що його візит — чіткий сигнал, що Лондон підтримує суверенітет України та її право на самооборону.
Крім Джонсона, в Києві сьогодні перебуватиме і його польський колега Матеуш Моравецький.
Політичні експерти припускали, одночасний візит може означати, що Велика Британія, Польща й Україна наважилися підписати тристоронній союз.