Тристоронній союз: зустріч британського прем’єра Бориса Джонсона з президентом України

Не з порожніми руками.

Сьогодні до Києва прилітає британський прем’єр Борис Джонсон.

Його країна напередодні схвалила виділення Україні майже 90 мільйонів фунтів стерлінгів — гроші на підтримку енергетичної незалежності.

Джонсон зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

Говоритимуть про те, як з допомогою дипломатії зупинити російську агресію.

Британський прем’єр наголошує, що його візит — чіткий сигнал, що Лондон підтримує суверенітет України та її право на самооборону.

Крім Джонсона, в Києві сьогодні перебуватиме і його польський колега Матеуш Моравецький.

Політичні експерти припускали, одночасний візит може означати, що Велика Британія, Польща й Україна наважилися підписати тристоронній союз.