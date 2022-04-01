Три главных обещания. Президент Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев и выступила перед Верховной Радой

Президент Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев и выступила перед Верховной Радой Украины. Она начала свою речь с благодарности за приглашение и сказала, что Европарламент с Украиной.
— Весь мир видел вашу храбрость, вашу решительность. Герои Змеиного острова известны уже по всему миру. Теперь герои-воины и защитники Мариуполя будут вдохновлять следующие поколения в будущем.
Роберта Метсола сказала, что Европейский союз был создан, чтобы увязать судьбу всех европейских стран.
— Европейский Союз — это проект для мира. Но это не просто проект мира, это проект за свободу.
Я хочу сказать, что Украина — это Европа.
Я хочу сказать, что Украина — это Европа.
Президент Европарламента вспомнила Мариуполь и сказала, что этого никогда не забудут.
Роберта Метсола дала несколько обещаний украинскому народу.
Европарламент уже помогал Украине и будет продолжать это делать, а также ЕС будет снижать энергетическую зависимость от Кремля.
Европа должна направляться к нулевой закупке газа в России.
Европа должна направляться к нулевой закупке газа в России.
Также во время своего брифинга с Русланом Стефанчуком она подчеркнула:
— Хочу сказать, что парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента. Все вместе мы выражаем глубокое соболезнование тем украинцам, родные которых погибли в этой несправедливой войне. Мы все стоим вместе с вами бок о бок в этой борьбе.
Ukrainians’ resistance and courage have inspired the world.I am in Kyiv ???????? to give a message of hope. We are with you.Thank you @r_stefanchuk for the invite. pic.twitter.com/vmpvrp2wg8— Roberta Metsola (@EP_President) April 1, 2022
Ukrainians’ resistance and courage have inspired the world.I am in Kyiv ???????? to give a message of hope. We are with you.Thank you @r_stefanchuk for the invite. pic.twitter.com/vmpvrp2wg8
Между тем из-за санкций Россия идет ко дну. Ранее мы рассказывали о санкциях, экономике и жизни в России после нападения на Украину. Спойлер — не сладко, ведь и сахара нет.