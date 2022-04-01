Три главных обещания. Президент Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев и выступила перед Верховной Радой

Президент Европарламента Роберта Метсола прибыла в Киев и выступила перед Верховной Радой Украины. Она начала свою речь с благодарности за приглашение и сказала, что Европарламент с Украиной.

— Весь мир видел вашу храбрость, вашу решительность. Герои Змеиного острова известны уже по всему миру. Теперь герои-воины и защитники Мариуполя будут вдохновлять следующие поколения в будущем.

Роберта Метсола сказала, что Европейский союз был создан, чтобы увязать судьбу всех европейских стран.

— Европейский Союз — это проект для мира. Но это не просто проект мира, это проект за свободу.

Я хочу сказать, что Украина — это Европа.

Президент Европарламента вспомнила Мариуполь и сказала, что этого никогда не забудут.

Роберта Метсола дала несколько обещаний украинскому народу.

Прежде всего, нападение на Украину, которое совершила РФ, означает, что она нарушила мировой порядок и Путин от этого не отвертится. Нужно больше санкций и РФ должна отвечать за то, что она совершила в Украине.

Во-вторых, ЕС признает украинские европейские амбиции и стремление быть страной-кандидатом по вступлению в ЕС. Я здесь, чтобы вы могли полагаться на меня и Европарламент в плане достижения этой цели.

В-третьих, мы сделаем все для того, чтобы ваши люди возвращались в свои дома и отстраивали вашу жизнь. Мы будем помогать восстанавливать ваши города, чтобы преодолеть последствия нападения РФ.

Европарламент уже помогал Украине и будет продолжать это делать, а также ЕС будет снижать энергетическую зависимость от Кремля.

Европа должна направляться к нулевой закупке газа в России.

Также во время своего брифинга с Русланом Стефанчуком она подчеркнула:

— Хочу сказать, что парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента. Все вместе мы выражаем глубокое соболезнование тем украинцам, родные которых погибли в этой несправедливой войне. Мы все стоим вместе с вами бок о бок в этой борьбе.

Ukrainians’ resistance and courage have inspired the world.



I am in Kyiv ???????? to give a message of hope.



We are with you.



Thank you @r_stefanchuk for the invite. pic.twitter.com/vmpvrp2wg8 — Roberta Metsola (@EP_President) April 1, 2022

Между тем из-за санкций Россия идет ко дну. Ранее мы рассказывали о санкциях, экономике и жизни в России после нападения на Украину. Спойлер — не сладко, ведь и сахара нет.