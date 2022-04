Три головні обіцянки. Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва

Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва та виступила перед Верховною Радою України та мала зустріч з Володимиром Зеленським. Почала вона свою промову з подяки за запрошення та сказала, що Європарламент з Україною

— Весь світ бачив вашу хоробрість, вашу рішучість. Герої Зміїного острова знані вже по всьому світові. А тепер герої-воїни та захисники Маріуполя надихатимуть наступні покоління у майбутньому.

Роберта Мецола сказала, що Європейський союз було створено, щоб пов’язати долю усіх європейських країн.

— Європейський Союз — це проект для миру. Але це не просто проект для миру, це проект за свободу.

Президентка Європарламенту згадала Маріуполь та сказала, що цього ніколи не забудуть.

Роберта Мецола дала кілька обіцянок українському народові.

Эвропарламент вже допомагав Україні й продовжуватиме це робити, а також ЄС буде знижувати енергетичну залежність від Кремля.

Також під час свого брифінгу з Русланом Стефанчуком Роберта наголосила:

— Хочу сказати, що парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу й діям українського парламенту. Усі разом ми висловлюємо глибоке співчуття тим українцям, рідні яких загинули в цій несправедливій війні. Ми всі стоїмо разом із вами пліч-о-пліч у цій боротьбі.

Ukrainians’ resistance and courage have inspired the world.



I am in Kyiv ???????? to give a message of hope.



We are with you.



