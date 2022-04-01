Три головні обіцянки. Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва

Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва та виступила перед Верховною Радою України та мала зустріч з Володимиром Зеленським. Почала вона свою промову з подяки за запрошення та сказала, що Європарламент з Україною
— Весь світ бачив вашу хоробрість, вашу рішучість. Герої Зміїного острова знані вже по всьому світові. А тепер герої-воїни та захисники Маріуполя надихатимуть наступні покоління у майбутньому.
Роберта Мецола сказала, що Європейський союз було створено, щоб пов’язати долю усіх європейських країн.
— Європейський Союз — це проект для миру. Але це не просто проект для миру, це проект за свободу.
Я хочу сказати, що Україна — це Європа.
Я хочу сказати, що Україна — це Європа.
Президентка Європарламенту згадала Маріуполь та сказала, що цього ніколи не забудуть.
Роберта Мецола дала кілька обіцянок українському народові.
Эвропарламент вже допомагав Україні й продовжуватиме це робити, а також ЄС буде знижувати енергетичну залежність від Кремля.
Європа має прямувати до нульових закупок газу у Росії.
Європа має прямувати до нульових закупок газу у Росії.
Також під час свого брифінгу з Русланом Стефанчуком Роберта наголосила:
— Хочу сказати, що парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу й діям українського парламенту. Усі разом ми висловлюємо глибоке співчуття тим українцям, рідні яких загинули в цій несправедливій війні. Ми всі стоїмо разом із вами пліч-о-пліч у цій боротьбі.
Ukrainians’ resistance and courage have inspired the world.I am in Kyiv ???????? to give a message of hope. We are with you.Thank you @r_stefanchuk for the invite. pic.twitter.com/vmpvrp2wg8— Roberta Metsola (@EP_President) April 1, 2022
Ukrainians’ resistance and courage have inspired the world.I am in Kyiv ???????? to give a message of hope. We are with you.Thank you @r_stefanchuk for the invite. pic.twitter.com/vmpvrp2wg8
Як пройшла зустріч Володимира Зеленського з Робертою Мецолою у Києві 01.04.2022 – дивись у відео.
Тим часом через міжнародний тиск РФ йде на дно. Раніше ми розповідали про санкції, економіку та життя в Росії після нападу на Україну. Спойлер — не солодко, адже й цукру немає.