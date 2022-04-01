Три головні обіцянки. Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва

Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва та виступила перед Верховною Радою України та мала зустріч з Володимиром Зеленським. Почала вона свою промову з подяки за запрошення та сказала, що Європарламент з Україною

— Весь світ бачив вашу хоробрість, вашу рішучість. Герої Зміїного острова знані вже по всьому світові. А тепер герої-воїни та захисники Маріуполя надихатимуть наступні покоління у майбутньому.

Роберта Мецола сказала, що Європейський союз було створено, щоб пов’язати долю усіх європейських країн.

— Європейський Союз — це проект для миру. Але це не просто проект для миру, це проект за свободу.

Я хочу сказати, що Україна — це Європа.

Президентка Європарламенту згадала Маріуполь та сказала, що цього ніколи не забудуть.

Роберта Мецола дала кілька обіцянок українському народові.

Передусім, напад на Україну, який здійснила РФ, означає, що вона порушила світовий порядок, і Путін від цього не відвертиться. Потрібно більше санкцій і РФ має відповідати за те, що вона здійснила в Україні.

По-друге, ЄС визнає українські європейські амбіції та прагнення бути країною-кандидатом на вступ до ЄС. Я тут, щоб ви могли покладатися на мене та Європарламент у плані для досягнення цієї мети.

По-третє, ми зробимо все для того, щоб ваші люди поверталися до своїх домівок та відбудовували ваше життя. Ми допомагатимемо відбудовувати ваші міста, щоб подолати наслідки нападу РФ.

Эвропарламент вже допомагав Україні й продовжуватиме це робити, а також ЄС буде знижувати енергетичну залежність від Кремля.

Європа має прямувати до нульових закупок газу у Росії.

Також під час свого брифінгу з Русланом Стефанчуком Роберта наголосила:

— Хочу сказати, що парламентська демократія отримала друге дихання в Європі завдяки подвигу українського народу й діям українського парламенту. Усі разом ми висловлюємо глибоке співчуття тим українцям, рідні яких загинули в цій несправедливій війні. Ми всі стоїмо разом із вами пліч-о-пліч у цій боротьбі.

Ukrainians’ resistance and courage have inspired the world.



I am in Kyiv ???????? to give a message of hope.



We are with you.



Thank you @r_stefanchuk for the invite. pic.twitter.com/vmpvrp2wg8 — Roberta Metsola (@EP_President) April 1, 2022

Як пройшла зустріч Володимира Зеленського з Робертою Мецолою у Києві 01.04.2022 – дивись у відео.

Тим часом через міжнародний тиск РФ йде на дно. Раніше ми розповідали про санкції, економіку та життя в Росії після нападу на Україну. Спойлер — не солодко, адже й цукру немає.