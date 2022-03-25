Під оплески нас запрошують в ЄС? Коли Україна стане кандидатом на вступ

Європейський Союз під оплески запрошує Україну до членства, але в юристів-дипломатів попереду багато роботи.

Наша країна вже подала заявку на вступ до ЄС. І Євросоюз, як жест політичної підтримки нашої держави у війні з Росією, вже розпочав цю процедуру й обіцяє все робити максимально швидко.

— В українському випадку цей процес може бути подоланий швидше, за кілька місяців, — каже виконавчий директор Міжнародного фонду Відродження Олександр Сушко.

Фахівці вважають, за оптимістичними прогнозами, до кінця року ми станемо кандидатом, а от коли точно вступимо — достеменно не знає ніхто.

Але сам факт початку переговорів — велика перемога.

— Громадська думка в таких ключових країнах як Німеччина, Франція, Італія нарешті повною мірою стала прихильною до майбутнього членства України в ЄС. Це найбільш фундаментальна зміна, — каже Сушко.

Країну у стані війни Євросоюз навряд прийматиме і серйозні переговори почнуться саме після нашої перемоги.

Навіть при проведенні переговорів ЄС готовий виділяти великі гроші на відбудову України. Спочатку проведуть конференцію донорів і саме Європейський Союз її координуватиме.

Європейський Союз допомагає нам грошима, озброєнням та надає захист. Раніше ми розповідали, як в Європі приймають біженців з України за спрощеними процедурами.