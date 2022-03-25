Под аплодисменты нас приглашают в ЕС? Когда Украина станет кандидатом на поступление

Европейский Союз под аплодисменты приглашает Украину в членство, но у юристов-дипломатов впереди много работы.

Наша страна уже подала заявку на вступление в ЕС. И Евросоюз, как жест политической поддержки нашего государства в войне с Россией, уже начал эту процедуру и обещает все делать максимально быстро.

— В украинском случае этот процесс может быть преодолен быстрее, чем через несколько месяцев, — говорит исполнительный директор Международного фонда Возрождения Александр Сушко.

Специалисты считают, по оптимистическим прогнозам, до конца года мы станем кандидатом, а вот когда точно поступим — точно не знает никто.

Но сам факт начала переговоров — большая победа.

— Общественное мнение в таких ключевых странах как Германия, Франция, Италия наконец-то в полной мере стало благосклонным к будущему членству Украины в ЕС. Это самое фундаментальное изменение, — говорит Сушко.

Страну в состоянии войны Евросоюз вряд ли будет принимать и серьезные переговоры начнутся именно после нашей победы.

Даже при проведении переговоров ЕС готов выделять большие деньги на восстановление Украины. Сначала проведут конференцию доноров и именно Европейский Союз будет ее координировать.

Европейский Союз помогает нам деньгами, вооружением и защищает. Раньше мы рассказывали, как в Европе принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам.