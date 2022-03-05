Украина уже идентифицировала 550 убитых и пленных россиян — весь список

Украина идентифицировала и подытожила информацию о части убитых и пленных российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины.

Сейчас в едином реестре уже есть информация о 550 идентифицированных лицах.

Мы призываем украинцев и всех, кто может это сделать, распространять эту информацию среди граждан России, чтобы они доносили ее в семьи погибших и пленных военнослужащих.

Россияне, предупредите других, что вас здесь не ждут, это наша земля, наша Украина. Следующих непрошеных гостей будет ждать то же самое.

Дальше только больше.