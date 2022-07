Круглосуточно защищают морские рубежи! В Украине отмечают День военно-морских сил

Украинские воины — сильные и непобедимые. Они защищают родину ценой своей жизни на земле, в небе и на море. Сегодня, 3 июля, в Украине отмечают День военно-морских сил Украины.

ВМС ВСУ предназначены для защиты суверенитета и государственных интересов Украины на море. Они призваны уничтожать ВМС врага и помогать Сухопутным войскам ВСУ уничтожать врага на морском направлении.

Сейчас мы видим, как украинские военные ВМС смело справляются с поставленными задачами и отправляют российские судна вслед за ракетным крейсером Москва.

Военно-морские силы Украины состоят из нескольких подразделений, а именно: Надводных сил, Подводных сил, Морской авиации и Береговой обороны (Морская пехота, Береговые ракетно-артиллерийские войска).

Сегодня Военно-морские силы Украины празднуют юбилей — 30 лет. По случаю праздника этот род войск поздравили как украинские военные и чиновники, так и заграничные дипломаты.

На своей странице в Facebook ВМС ВСУ поздравили всех морских защитников и защитниц с профессиональным праздником!

— Склоняемся перед вашим мужеством и доблестью. Всегда возвращайтесь из боевых задач живыми! Вечная память и почтение павшим героям!

Желаем скорейшей победы над российскими фашистами и возвращения Крыма и всех остальных временно оккупированных территорий, баз и объектов! Спасибо за защиту! Слава Украине и ее Военно-морским силам! — говорится в поздравлении!

В Министерстве обороны Украины тоже поздравили украинских моряков.

— ВМС ВС Украины — это верность, мужество и сила. Круглосуточная оборона морских рубежей. Уничтожение захватчиков на юге нашей страны.

Каждый день наши воины Военно-морских сил выполняют боевые задания на суше, в воздухе и на море, приближая нашу победу! С профессиональным праздником, наши отважные защитники и защитницы! Гордимся и верим в вас! — говорится в поздравлении.

Своих коллег поздравили и военные из Воздушных сил. На своей странице в Facebook Воздушное командование Запад ПС ВСУ поздравило Военно-морские силы, процитировав их марш!

Генерал-лейтенант Сергей Наев — командующий Объединенными силами ВСУ также поздравил наших моряков с профессиональным праздником!

— Украинский флот имеет славную историю. И во времена Киевской Руси, и во времена казачества украинцы всегда демонстрировали отвагу на море, — отметил Наев.

— По случаю праздника желаю, чтобы ваши глаза смотрели в надежде в морскую даль, а родные обязательно дождались вас из победных походов. Желаю, чтобы в ваших домах царили мир и благополучие, а море дарило только приятные эмоции и воспоминания, — пожелал Сергей Наев.

Наших украинских моряков также поздравил Верховный главнокомандующий ВСУ — президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня украинские военные моряки отмечают свой профессиональный праздник в сложных условиях военной обстановки, в ожесточенных боях с российскими захватчиками на море, на суше и в воздухе, проявляя героизм, отвагу, стойкость и непобедимый характер, — отметил Зеленский.

— Уверен, что высокий профессионализм воинов украинского флота и умелое владение современным вооружением и военной техникой, которые вы уже продемонстрировали всему миру, гарантированно отправят вслед за “русским кораблем” оставшийся корабельный состав российского агрессора.

Великобритания всячески поддерживает нашу страну в этой несправедливой и жестокой войне, которую развязала Россия. Посольство Британии в Украине поздравило наших морских военных с профессиональным днем.

Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!



The UK is proud of our partnership and friendship with @UA_Navy. Today, on Ukrainian Navy Day, and always, we #StandWithUkraine!



????????⚓️???????? pic.twitter.com/fV7FVOyIU7