Успел сделать предложение любимой и погиб за Украину: история журналиста Александра Махова

Слова “жить”, “сражаться” и “побеждать” стоят в одной строке со словом “умирать”. К сожалению, смерть стала частой гостьей в украинских домах.

На этот раз в бою под Изюмом Харьковской области 4 мая она забрала жизнь известного журналиста Александра Махова.

Как только началась мобилизация, сомнений у Александра не было. Он был готов сменить микрофон на оружие и защищать Украину до последнего.

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Жизнь Александра Махова

Он много лет работал военным корреспондентом на телеканале Украина, в прошлом году перешел на телеканал Дом.

До 2014 года жил в Луганске, с риском для жизни до последнего делал материалы о захвате города.

Верил в освобождение Донбасса и изо всех сил стремился помочь ускорить это как журналист или военный.

Буду снимать, как устанавливают украинский флаг. Или подъеду к своему дому на БРДМ. Там наверняка будет дыра от снаряда. А я найду ключи от квартиры в своем рюкзаке, поднимусь на седьмой этаж.

В 2015 году понял, что должен помочь фронту не только профессией, потому Александр Махов впервые пошел добровольцем на фронт.

Получил там позывной Журналист, ведь он успевал писать, остроумно рассказывая об армейском быте. После дембеля вернулся на телевидение.

Его профессиональная жизнь цвела, была насыщенной и наполненной.

Он успел побывать с экспедицией на станции Академик Вернадский в Антарктиде, показывал украинских миротворцев в Конго.

А в начале пандемии снимал спасательную миссию с китайского Уханя и обсервацию в Новых Санжарах.

Часто повторял, что жизнь одна. Жаждал новых впечатлений. Любил небанальные путешествия.

Потому и за пределами профессии не был пассивным, а любил активный отдых.

Коллеги вспоминают его доброту, чувство юмора, умение разрядить любую атмосферу и собственный “бренд” — брови.

Гибель

Когда началась полномасштабная война, Александр Махов без раздумий поехал в военкомат.

Со своим подразделением воевал в Харьковской области — одном из самых трудных направлений.

Несмотря на постоянные обстрелы и ранение, продолжал жить, отпраздновал свой день рождения, не терял оптимизм. Строил планы на будущее.

Именно на фронте сделал предложение любимой девушке с кольцом от гранаты вместо обручального.

Но уже 4 мая Александр Махов погиб от вражеского обстрела, защищая Изюм. Свое последнее сообщение Саша закончил этими словами:

Я хочу, чтобы вы гордились нашей армией. Мы боремся за нашу страну. За наш дом.

Пока не известно количество погибших защитников Мариуполя, самой горячей точки Украины. Эти люди бьются за наш дом до последнего.

Что сейчас происходит на заводе Азовсталь, смотрите обращение командира.