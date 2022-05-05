Люди

Встиг освідчитися коханій і загинув за Україну: історія журналіста Олександра Махова

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 05 Травня 2022, 12:30
Олександр Махов

Більше відео
0:04:10
Історія людей, які ховались на території підприємства Азовсталь
Щодня ризикували загинути: історія людей, які ховались на території підприємства Азовсталь
0:02:57
Павло Вишебаба
Чоловіки в кафе — це нормально: боєць Павло Вишебаба закликав українців не гризтися в тилу
0:03:38
Держслужбовці мають повернутися в Україну до 3 травня
Держслужбовцям потрібно повернутися в Україну! Розповідаємо про нову постанову Кабінету міністрів
0:03:27
психологічна підтримка все буде добре
Хочеш допомогти ЗСУ — врівноваж себе. Психологи СТБ безкоштовно надають допомогу
Дивитись більше

Останні відео
0:03:39
Олександр Махов

Встиг освідчитися коханій і загинув за Україну: історія журналіста Олександра Махова
0:01:28
Анатолія Шарія затримано в Іспанії - подробиці про арешт
Анатолій Шарій — все! Проросійський блогер та пропагандист затриманий в Іспанії
0:04:10
Історія людей, які ховались на території підприємства Азовсталь
Щодня ризикували загинути: історія людей, які ховались на території підприємства Азовсталь
0:00:00
Реакція Молдови на можливе вторгнення Росії
З Придністров’я збільшився виїзд молодих чоловіків — як реагує Молдова на загрозу від Росії
0:03:44
Ситуація в Харківській області 05.05.2022
На нас кинули все, що було в їхньому арсеналі — евакуйовані з Руської Лозової розповідають про звірства росіян
0:02:18
Одеса готова відбивати атаку окупантів
Одеса готова відбити атаку з Придністров’я — яка ситуація у регіоні
0:04:31
Євросоюз відмовляється від російської нафти
Відкинути економіку Росії на десятиліття назад? Наймасштабніші в історії санкції
Встиг освідчитися коханій і загинув за Україну: історія журналіста Олександра Махова
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 5 травня
звернення Зеленського 4 травня
Володимир Зеленський про Азовсталь, Олександра Махова та підтримку партнерів
0:05:55
Юрій Щиголь
Вимикають мобільний зв’язок та бояться правди: навіщо росіяни знищують вузли зв’язку на Херсонщині
Більше відео
Анатолія Шарія затримано в Іспанії - подробиці про арешт
Читати далі
Анатолій Шарій — все! Проросійський блогер та пропагандист затриманий в Іспанії

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь