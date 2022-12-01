Украина

Теперь на равных условиях: в Киеве будут выключать свет в домах, которые на одной линии с критическими объектами

Елена Яковлева, редактор сайта 01 декабря 2022, 14:00
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