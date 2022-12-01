Теперь на равных условиях: в Киеве будут выключать свет в домах, которые на одной линии с критическими объектами

При плановых или аварийных отключениях объекты критической инфраструктуры не отключают от сети. Вместе с ними ранее в Киеве не выключали и 1497 жилых домов, подключенных к тем же электролиниям.

Это порождало возмущение среди горожан из-за неравных условий для потребителей электроэнергии. Сейчас ДТЭК Киевские электросети создали альтернативную схему электроснабжения для части таких домов, что позволит выключать их тоже.

Отключение света на равных условиях

Отныне около 750 дополнительных домов в Киеве, заживленных на одной линии с критическими объектами, будут отключать от сети на равных условиях с другими.

Сейчас также смотрят

Это позволит снизить продолжительность отключения для всех киевлян, а также обеспечить более справедливый подход к электроснабжению потребителей во время стабилизационных или экстренных ограничений.

Еще для 747 домов мы не можем изменить текущую схему электроснабжения, что обусловлено техническими характеристиками сети.

Они остаются подключенными к тем же линиям, что и критическая инфраструктура, — отмечают в ДТЭК.

Однако ДТЭК вместе с городскими властями, ЖСК, УК и ОСМД города вместе работают над применением стабилизационных или экстренных отключений к этим домам.

В целом списки критической инфраструктуры, не попадающие в отключения, формирует и согласовывает военно-гражданская администрация, а не оператор системы распределения.

Восстановление энергетической инфраструктуры Украины продолжается. Читай, поможет ли нам импорт электроэнергии из ЕС.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!