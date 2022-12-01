Україна

Відтепер на рівних умовах: у Києві вимикатимуть світло в будинках, які на одній лінії з критичними обʼєктами

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Грудня 2022, 14:00
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