Відтепер на рівних умовах: у Києві вимикатимуть світло в будинках, які на одній лінії з критичними обʼєктами

Під час планових чи аварійних відключень об’єкти критичної інфраструктури не відключають від мережі. Разом з ними раніше в Києві не вимикали і 1497 житлових будинків, які підключені до тих самих електроліній.

Це породжувало обурення серед містян через нерівні умови для споживачів електроенергії. Нині ДТЕК Київські електромережі створили альтернативну схему електропостачання для частини таких будинків, що дозволить вимикати їх також.

Відімкнення світла на рівних умовах

Віднині близько 750 додаткових будинків у Києві, які були заживлені на одній лінії з критичними об’єктами, відключатимуть від мережі на рівних умовах з іншими.

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Це дозволить зменшити тривалість відключення для всіх киян, а також забезпечити більш справедливий підхід до електропостачання споживачів під час стабілізаційних чи екстрених обмежень.

Ще для 747 будинків ми не можемо змінити поточну схему електропостачання, що обумовлено технічними характеристиками мережі.

Вони лишаються підключеними до тих же ліній, що і критична інфраструктура, — зазначають у ДТЕК.

Однак ДТЕК разом з міською владою, ЖБК, УК та ОСББ міста разом працюють над застосуванням стабілізаційних чи екстрених відключень до цих будинків.

Загалом списки критичної інфраструктури, котрі не потрапляють до відключень, формує та погоджує військово-цивільна адміністрація, а не оператор системи розподілу.

Відновлення енергетичної інфраструктури України триває. Читай, чи допоможе нам імпорт електроенергії з ЄС.

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