Как Киев пережил самый страшный год — новые откровения Кличко

Февраль 2022 года не заканчивается до сих пор.

Одна из самых страшных ночей в столице была с 25 на 26 февраля, когда мэр Киева в своем обращении предупредил украинцев, что ночь будет очень напряженной.

Мэр Киева Виталий Кличко поделился самыми страшными воспоминаниями за период войны. Глава города также предупредил, что существует повторная возможность наступления врага на столицу.

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— Россияне и дальше хотят его захватить, но вопрос в другом — смогут ли они это сделать. Могу четко сказать: мы гораздо лучше подготовлены. Если они примут такое решение, это будет большая ошибка.

Мы подготовили много “сюрпризов” и “подарков” каждому агрессору, который с оружием в руках начнет двигаться на Киев, — отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Он считает невозможным сценарий, при котором оккупанты за два дня окажутся на окрестностях Киева.

Это будет, как я уже говорил, очень болезненная прогулка, которая закончится очень плохо. И на окрестностях Киева шансы у россиян так, как это произошло год назад, я считаю, минимальны. Даже близки к нулю, — заявил Кличко.

Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Какая ситуация на фронте, читай в нашем материале.

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