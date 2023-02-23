Актуальная карта боевых действий в Украине 23 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россия не прекращает наносить удары по мирным городам. Вчера оккупанты обстреляли Харьков. Кроме того, взрывы были в Херсоне, Сумах и в Днепропетровской области. Российские военные не имеют значительного успеха на карте боевых действий, поэтому совершают преступления против мирных людей.
Но украинские военные обязательно отомстят врагу на поле боя. Они ежедневно прилагают все усилия, чтобы удержать позиции и выбить врага из нашей земли.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские силы продолжали проводить ограниченные наземные атаки на северо-запад от Сватового и возле Кременной. Также сообщается, что украинские силы провели ограниченную контратаку вблизи Кременной.
Кроме этого, оккупанты продолжали наращивать тактические достижения в Бахмуте и вокруг города, а также наземные атаки вблизи Авдеевки.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки противник нанес девять ракетных ударов, четыре из которых — по Харькову, и десять авиационных ударов. Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.
Российская ДРГ попыталась выдвинуться в районе Фиголовки. Но ее обнаружили украинские военные. Вражеские военные бежали на територию РФ.
Российская ДРГ попыталась выдвинуться в районе Фиголовки. Но ее обнаружили украинские военные. Вражеские военные бежали на територию РФ.
Враг также обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области и Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области, а также Ивановка и Ямполевка Донецкой области.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника.
Несмотря на постоянные обстрелы российских военных, люди продолжают жить в прифронтовых населенных пунктах. Ранее мы рассказывали о ситуации в Красногоровке Донецкой области. Люди живут в подвалах, ведь их дома уничтожены.
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