Актуальная карта боевых действий в Украине 23 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Россия не прекращает наносить удары по мирным городам. Вчера оккупанты обстреляли Харьков. Кроме того, взрывы были в Херсоне, Сумах и в Днепропетровской области. Российские военные не имеют значительного успеха на карте боевых действий, поэтому совершают преступления против мирных людей.

Но украинские военные обязательно отомстят врагу на поле боя. Они ежедневно прилагают все усилия, чтобы удержать позиции и выбить врага из нашей земли.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские силы продолжали проводить ограниченные наземные атаки на северо-запад от Сватового и возле Кременной. Также сообщается, что украинские силы провели ограниченную контратаку вблизи Кременной.

Кроме этого, оккупанты продолжали наращивать тактические достижения в Бахмуте и вокруг города, а также наземные атаки вблизи Авдеевки.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 23 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки противник нанес девять ракетных ударов, четыре из которых — по Харькову, и десять авиационных ударов. Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безрезультатных наступательных действий.

Российская ДРГ попыталась выдвинуться в районе Фиголовки. Но ее обнаружили украинские военные. Вражеские военные бежали на територию РФ.

Враг также обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области и Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области, а также Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Под обстрелы попали районы 18 населенных пунктов.

направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Под обстрелы попали районы 18 населенных пунктов. На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безрезультатное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки.

направлениях оккупанты вели безрезультатное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времевка, Новоселка, Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Высшетарасовка в Днепропетровской области.

направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времевка, Новоселка, Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Высшетарасовка в Днепропетровской области. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонской области, расположенные на правом берегу реки Днепр: Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника.

Несмотря на постоянные обстрелы российских военных, люди продолжают жить в прифронтовых населенных пунктах. Ранее мы рассказывали о ситуации в Красногоровке Донецкой области. Люди живут в подвалах, ведь их дома уничтожены.

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