Украина

Живут в подвалах под постоянными обстрелами и не понимают, почему должны покидать свой дом! Какая ситуация в Красногоровке

Ярослава Марущенко 21 февраля 2023, 13:00
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Живут в подвалах под постоянными обстрелами и не понимают, почему должны покидать свой дом! Какая ситуация в Красногоровке
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