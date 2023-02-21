Живут в подвалах под постоянными обстрелами и не понимают, почему должны покидать свой дом! Какая ситуация в Красногоровке

Донецкая область — одно из самых сложных направлений. Враг не прекращает обстреливать населенные пункты. Под постоянными обстрелами и Красногоровка, которая находится вплотную к линии фронта.

В этих ужасных условиях до сих пор живут люди. Им помогают украинские волонтеры и правоохранители. Мы расскажем о жизни на линии огня.

До полномасштабного вторжения в Красногоровке проживало около 16 тыс. человек. Сейчас остались только единицы, которые не хотят покидать свои дома. Они убеждены, что россияне должны отступить, а не местные — уехать.

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Почему я должна из своей земли и дома уходить? Почему я должна убегать? Пусть они (россияне — ред.) бегут! — говорит Оксана Покмуш.

Семье Оксаны продукты и воду привозит полицейская эвакуационная группа Белый ангел. Эта группа вывозит желающих и посещает людей, которые, несмотря на российскую агрессию, остаются в Красногоровке.

Посетили также семерых горожан, переместившихся в подвал больницы. Их дома разрушили оккупанты. Они говорят, что верят в ВСУ и надеются, что враг до них не дойдет.

Супруги Зубковы живут в подвале вместе с собакой. Они обустроили комнату всем необходимым. Говорят: не уехали, потому что у них нет достаточно денег.

А Валентина — единственный медик, который осталась в городе, и на ней большая ответственность. Признается, что за год полномасштабной войны так и не поняла, чего хочет враг.

В Красногоровке оккупанты разрушили почти все здания, российские ракеты и снаряды продолжают уничтожать город, но местные надеются на победу Украины и мир.

Оккупанты разрушили десятки сел в Украине. Ранее мы рассказывали о ситуации в селе Степная Долина, где осталось всего два жителя.

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