Несокрушимый Донбасс: жизнь без света, под постоянными обстрелами, но с надеждой

Донбасс в огне от вражеских обстрелов. Самая сложная ситуация в Донецкой области — в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре. Впрочем, периодически прилетает и в относительно тыловые города, такие как Славянск.

Сейчас там проживает более 50 тысяч человек, но будет больше. Несмотря на опасность и призывы эвакуироваться, люди постепенно возвращаются в свои дома.

Прифронтовой Славянск сейчас не так часто попадает в военные сводки, хотя по городу до сих пор время от времени прилетают подарки от российских захватчиков.

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К счастью, в результате последней атаки россиян на Славянск никто из мирных жителей не пострадал.

С конца сентября, когда ВСУ освободили Лиман, по Славянску стало заметно реже прилетать. На днях ремонтникам удалось возобновить электроснабжение в районах, где света не было месяцами.

Мы десять месяцев жили без света! Уже даже привыкли не включать его, даже когда он есть, — говорит местная жительница Зоя.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как Святогорск после деоккупации возвращается к жизни.