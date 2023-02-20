Незламна Донеччина: життя без світла, під постійними обстрілами, але з надією

Донеччина потерпає від ворожих обстрілів. Найскладніша ситуація на Донеччині — у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі. Утім, періодично прилітає й у відносно тилові міста, такі як Слов’янськ.

Нині там мешкає понад 50 тисяч людей, але буде більше. Попри небезпеку та заклики евакуюватися, люди поступово повертаються до своїх домівок.

Прифронтовий Слов’янськ нині не так часто потрапляє у військові зведення, хоча по місту й досі час від часу прилітають подарунки від російських загарбників.

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На щастя, унаслідок останньої атаки росіян на Слов’янськ ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Від кінця вересня, коли ЗСУ звільнили Лиман, по Слов’янську почало помітно рідше прилітати. Днями ремонтникам вдалося відновити електропостачання в районах, де світла не було місяцями.

Ми десять місяців жили без світла! Вже навіть звикли не вмикати його, навіть коли воно є, — каже місцева жителька Зоя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Святогірськ після деокупації повертається до життя.