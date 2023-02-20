Україна

Незламна Донеччина: життя без світла, під постійними обстрілами, але з надією

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 20 Лютого 2023, 21:00

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