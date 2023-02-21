Живуть у підвалах під постійними обстрілами і не розуміють, чому мають покидати свій дім! Яка ситуація у Красногорівці

Донеччина — один із найскладніших напрямків. Ворог обстрілює населені пункти невпинно. Під постійними обстрілами й Красногорівка, розташована впритул до лінії фронту.

У цих жахливих умовах досі живуть люди. Їм допомагають українські волонтери та правоохоронці. Ми розповімо про життя на лінії вогню.

До повномасштабного вторгнення у Красногорівці мешкало майже 16 тис. осіб. Зараз залишилися лише одиниці, які не хочуть залишати свої домівки. Вони переконані, що мають відступити росіяни, а не місцеві — виїхати.

Зараз також дивляться

Чому я маю зі своєї землі та будинку йти? Чому я маю тікати? Нехай вони (росіяни — ред.) тікають! — каже Оксана Покмуш.

Родині Оксани продукти та воду привозить поліційна евакуаційна група Білий янгол. Ця група вивозить охочих та навідує людей, які попри російську агресію залишаються у Красногорівці.

Відвідали також сімох містян, що перемістилися до підвалу лікарні. Їхні будинки зруйнували окупанти. Вони кажуть, що вірять у ЗСУ та сподіваються, що ворог до них не дійде.

Подружжя Зубкових живе у підвалі разом із собакою. Вони облаштували кімнату усім необхідним. Кажуть: не виїхали, бо не мають достатньо грошей.

А Валентина — єдина медикиня, яка лишилася у місті, тож на ній велика відповідальність. Зізнається, що за рік повномасштабної війни так і не зрозуміла, чого хоче ворог.

У Красногорівці окупанти зруйнували майже усі будівлі. Російські ракети та снаряди продовжують нищити місто, але місцеві сподіваються на перемогу України та мир.

Окупанти зруйнували десятки сіл в Україні. Раніше ми розповідали про ситуацію у селі Степова Долина, де лишилося лише два мешканці.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!