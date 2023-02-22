Война в Украине

Четыре попадания в одном районе! Что известно об обстреле Харькова 22 февраля

Виктория Мельник, редактор сайта 22 февраля 2023, 11:20
Харьков
Фото: Pexels

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