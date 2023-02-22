Четыре попадания в одном районе! Что известно об обстреле Харькова 22 февраля

Ежедневно, ежечасно россияне из всех типов оружия обстреливают тыловые и фронтовые города Украины, не жалея жизней ни детей, ни людей пожилого возраста.

Российские военные бьют по Харькову — прямо сейчас в городе раздаются взрывы: об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Бьют по Харькову. В городе прогремели уже несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России. Будьте осторожны, — пишет он в своем Telegram.

В Харьковской ОВА также сообщили о первых прилетах в городе.

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— По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета в Киевском районе Харькова. Под прицелом оккупантов объекты инфраструктуры.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили два человека. Они в легком состоянии получают помощь специалистов.

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что в Харькове россияне обстреляли промышленное предприятие четырьмя ракетами.

Этой ночью оккупанты уже били по Харьковской области. Тогда пострадали Двуречная и Волчанск: что известно о ночном обстреле Харьковской области — читай в материале.

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